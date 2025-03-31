'Этот визит – сильный символ поддержки': в Киев прибыли парламентские представители со всей Европы. Видео

В понедельник, 31 марта, в Киев приехали представители парламентов со всей Европы. Украинскую столицу посещают спикеры и вице-спикеры законодательных европейских органов с более чем 15 государств.

Видео дня

Приезд европейских политиков символизирует поддержку, солидарность и доверие. Об этом заявили в Верховной Раде Украины.

В столицу Украины прибыли спикеры и вице-спикеры парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, а также представители Европейского парламента.

Спикер ВР Руслан Стефанчук выразил благодарность коллегам за готовность быть рядом с Украиной. Он подчеркнул, что наша страна ценит поддержку, которая помогает приближать победу справедливости и продолжительного мира.

"Этот визит – сильный символ поддержки, солидарности и доверия. Благодарен коллегам за готовность быть рядом с Украиной. Ценим каждый жест, каждую встречу, каждое слово, каждое действие, приближающее победу справедливости и продолжительного мира. Украина чувствует плечо партнеров. И это вдохновляет", – заявил Стефанчук.

Новость дополняется…