Чехия готова продолжить 'снарядную инициативу' для Украины: Бабиш назвал условие

Чехия может и в дальнейшем оставаться участницей так называемой чешской снарядной инициативы для Украины, но не будет финансировать закупку боеприпасов из государственного бюджета. Прага готова участвовать в процессе при условии, если финансирование обеспечат другие государства.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во вторник в Париже после участия во встрече Коалиции желающих. Заявление премьер-министра приводит корреспондент Укринформа, который присутствовал на мероприятии. В комментарии журналистам он также подчеркнул важность прозрачности процесса.

Бабиш уточнил, что Чехия как государство не должна выделять средства из собственного бюджета на боеприпасы для Украины. Но, по его словам, страна может оставаться частью инициативы, если финансовую нагрузку возьмут на себя партнеры.

"Мы, как государство, не должны давать деньги из чешского бюджета. Но, думаю, можем оставаться частью этой инициативы при условии, если финансирование обеспечат другие государства", – отметил премьер-министр.

Позиция правительства

Глава чешского правительства обратил внимание на роль национального бизнеса в реализации инициативы. По его словам, чешские компании имеют необходимое ноу-хау в сфере поиска и поставки боеприпасов. Но, как добавил Бабиш, все действия должны происходить прозрачно и без коррупции.

Он также выразил надежду, что с таким подходом согласятся партнеры по правящей коалиции. Именно внутреннее согласие в правительстве, по словам премьера, является важным условием для дальнейших решений относительно участия Чехии в инициативе.

Совет государственной безопасности Чехии соберется в новом составе впервые 7 января. Ожидается, что вопрос снарядной инициативы станет одной из главных тем повестки дня. В заседании также примет участие президент Чехии Петр Павел, о чем во вторник сообщила его пресс-служба. Отмечается, что глава государства присоединяется только к отдельным заседаниям Совета.

Инициатива по боеприпасам, предложенная Чехией, предусматривает ее посредническую роль в поиске и поставке крупнокалиберных боеприпасов для Украины. В прошлом году в рамках этой инициативы Украина получила 1,8 миллиона единиц боеприпасов. С момента ее начала в январе 2023 года общий объем поставок превысил 4 миллиона единиц.

Суть чешской инициативы

Снарядная инициатива – это международная программа, основанная Чехией в 2023 году для координации закупки и поставки артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины. Ее создали как альтернативу медленным европейским процедурам закупок, чтобы ускорить поступление боеприпасов на фронт.

В рамках программы Чехия выступает организатором и координатором, ища артиллерийские снаряды за пределами Европейского Союза, где их можно приобрести быстрее, в частности в Южной Корее, Южной Африке и Турции. Финансирование обеспечивают страны-партнеры, среди которых США, Канада, Дания, Нидерланды, Германия, Франция и другие, выделяя средства именно на закупку, а не передавая боеприпасы из своих запасов.

Закупленные снаряды поступают непосредственно в Украину. За время действия инициативы в страну было доставлено миллионы единиц боеприпасов, и механизм ее работы сохраняется независимо от политических дискуссий относительно будущего программы в 2025–2026 годах.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что война России против Украины должна завершиться именно 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения. По его словам, мирные переговоры должны быть направлены на прекращение боевых действий с предоставлением гарантий безопасности всем сторонам.