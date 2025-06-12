"Мы позволили их беженцам выехать через Венгрию": Орбан заявил, что украинцы должны были бы "благодарить, а не шантажировать"

Венгерский премьер Виктор Орбан утверждает, что украинцы оказывают давление и угрожают из-за позиции Будапешта относительно вступления Украины в ЕС. В то же время он подчеркнул, что Украина должна быть благодарна за прием беженцев, лечение раненых и поддержку со стороны Венгрии.

Видео дня

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на собственной странице в Facebook, передает местное издание Magyar Nemzet. В обращении Орбан заявил, что Украина якобы угрожает и шантажирует Венгрию из-за ее позиции относительно вступления Украины в ЕС. Он отметил, что вместо критики украинцы должны были бы поблагодарить за оказанную помощь во время войны.

По словам Орбана, украинцы якобы "не могут смириться" с тем, что решение о евроинтеграционных перспективах Украины будут приниматься в Будапеште. Очевидно, он имел в виду недавно инициированный венгерскими властями опрос среди граждан относительно отношения к возможному вступлению Украины в Европейский Союз.

"Они не могут смириться с тем, что решение о вступлении Украины в ЕС будут принимать в Венгрии", – заявил премьер.

Орбан также обвинил украинскую сторону в "угрозах, шантаже и нападениях на Венгрию" из-за такой позиции. В то же время он напомнил, что Будапешт оказывал существенную помощь Украине с начала полномасштабной войны.

"Мы позволили их беженцам выехать через Венгрию. Мы позволили им пользоваться всеми государственными услугами в Венгрии, мы оказывали им помощь, мы лечили их солдат, мы учили их детей", – сказал он.

Глава венгерского правительства считает, что за все эти шаги украинская власть должна была бы проявить благодарность, а не прибегать к жесткой риторике.

"Вместо угроз и шантажа – поблагодарите венгров и выразите свое уважение", – обратился Орбан к украинской стороне.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично продемонстрировал свое негативное отношение к перспективам членства Украины в Европейском Союзе. Он выложил фото, где лично заполняет бюллетень в рамках национального опроса по ключевым вопросам внешней политики. На бланке – вопрос о поддержке вступления Украины в ЕС, и Орбан, не колеблясь, обозначил ответ "Нет".

Правительство Венгрии активно предупреждает своих граждан о возможных "масштабных экономических убытках", которые может повлечь вступление Украины в Европейский Союз. Эти заявления подтверждаются письмами, которые граждане получают от информационного центра правительства Венгрии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!