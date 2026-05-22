На границе Украины произошел парадокс: беженцы начали возвращаться из ЕС

В Украине впервые с начала полномасштабного российского вторжения зафиксировали положительную динамику пересечения государственной границы гражданами, выехавшими за защитой от войны. В течение первых четырех месяцев 2026 года количество въехавших в страну превысило количество выехавших на 17 тысяч человек.

Об этом заявила глава Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Наталья Науменко, пишет "Главком". Она связывает это как с изменениями в Украине, так и с пересмотром подхода со стороны стран Европейского Союза (ЕС).

Тренд изменился

Науменко отметила, что миграционный тренд наконец изменился на оптимистический. Если в 2025 году сальдо пересечений границы оставалось глубоко отрицательным (выездов было на 1,36 млн больше, чем въездов), то в начале этого года ситуация развернулась.

"В январе-апреле 2026 года тенденция изменилась: выездов – 4,169 млн, въездов – 4,186 млн. Пусть и не намного – на 17 тысяч, но это первый период положительной динамики пересечений границы с начала полномасштабной агрессии", – подчеркнула руководительница ГМС.

Глава миграционной службы отметила, что эти цифры отражают общее количество фактов пересечения границы (включая водителей, волонтеров и краткосрочные поездки), а не уникальных физических лиц, однако сам тренд очевиден.

Почему украинцы возвращаются домой?

Наталья Науменко выделила три ключевых фактора, которые заставили людей принимать решение о возвращении. Среди них:

стабилизация в Украине – улучшение и стабильность энергетической ситуации в стране;

улучшение и стабильность энергетической ситуации в стране; финансовый вопрос – постепенное истощение личных и материальных ресурсов у части граждан, которые длительное время находились за рубежом;

– постепенное истощение личных и материальных ресурсов у части граждан, которые длительное время находились за рубежом; изменения в Евросоюзе – сворачивание социальных программ, отмена бесплатного жилья и запуск европейских программ стимулирования возвращения.

Но главная миграционщица призвала трезво оценивать ситуацию и не ждать мгновенного чуда. Она советует дождаться официальных статистических данных за первое полугодие и полный 2026 год, чтобы делать окончательные выводы.

"Будем откровенны: ожидать массового возвращения в условиях активных боевых действий – нереалистично, ощутимый перелом произойдет не раньше послевоенного периода", – подытожила она.

Как уже сообщал OBOZ.UA, временная защита для 4 млн украинцев в ЕС действует до марта 2027 года. Но специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон ожидает, что ее продлят еще на год – то есть до 2028 года.

