'Мы ожидаем содержательного ответа': Сибига заявил, что Украина официально передаст Путину письмо Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 4 июня заявил, что Украина официально передаст российскому диктатору Путину открытое письмо президента Владимира Зеленского. По словам главы МИД, документ содержит конкретные предложения по прекращению войны и приглашение к личной встрече.

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Об этом Сибига написал в своем официальном заявлении на X (бывший Twitter). Министр подчеркнул, что письмо является"серьезным и содержательным предложением завершить войну" и будет передано не только публично, но и по дипломатическим каналам.

"Мы ожидаем содержательного ответа на это предложение. Пришло время завершить эту войну. Пришло время выбрать мир", – отметил он.

Сибига подчеркнул, что обращение подготовлено непосредственно от президента Украины к президенту Российской Федерации. По его словам, в письме изложены четкие и реалистичные шаги, которые могут стать основой для прекращения войны.

Министр также сообщил, что документ будет официально передан по дипломатическим каналам. Украинская сторона рассчитывает получить ответ на изложенные предложения.

Что содержит письмо

В обращении глава государства призвал прекратить войну и перейти к прямым переговорам по ее завершению.

Письмо опубликовал Офис президента Украины. В нем Зеленский заявил, что Россия не достигла поставленных целей в войне против Украины, а дальнейшее продолжение боевых действий только увеличивает потери и истощает ресурсы Кремля.

Президент также отметил, что почти половину из своих 26 лет у власти Путин провел в войне против Украины. По мнению Зеленского, этот конфликт является личным выбором российского лидера, который история запомнит как войну без реальной причины.

Что предшествовало

Сегодня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал последнего прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий лишь углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

В частности, президент обратил внимание на потери российской армии. По его словам, только в мае Россия потеряла более 30 тысяч убитыми и тяжелоранеными, и такой уровень потерь сохраняется уже длительное время.

"Не бойтесь выйти из войны – это главное, что сейчас от вас требуется", – обратился Зеленский к Путину.

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