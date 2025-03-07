'Мы никому не хотим причинить боль': Трамп сказал, будет ли депортировать украинцев, живущих под временной защитой. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще не определился, будет ли лишать временного правового статуса 240 тысяч украинских беженцев. Он обещает принять решение "в ближайшее время".

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Об этом Трамп сообщил во время очередного брифинга в Овальном кабинете. Американский лидер отметил, что в его окружении по поводу украинских беженцев есть разные мнения.

"Мы не хотим никого обидеть. Мы определенно не хотим их обидеть, но я рассматриваю это. Есть некоторые люди, которые считают, что это уместно, и некоторые, которые так не думают", – сказал он.

Причем Трамп добавил, что украинцы "прошли через многое".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сразу несколько уважаемых изданий получили информацию, что администрация президента США планирует уже в апреле отменить временный легальный статус для 240 тысяч украинских беженцев от войны. Отмена указанного статуса означает ускоренную депортацию людей.

Причем такие планы в окружении Трампа появились еще до конфликта в Овальном кабинете 28 февраля.

Но за несколько часов до вышеприведенного заявления Трампа его спикер в Белом доме Кэролайн Ливитт назвала существование таких планов "фейковыми новостями". Она подчеркнула, что пока "ни одного решения не было принято".

Напомним также, что в ЕС начали готовиться к новому массовому потоку украинских беженцев. Такой прогноз еврочиновники сделали из-за угрозы эскалации войны в Украине, которую может спровоцировать прекращение военной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

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