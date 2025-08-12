'Мы никогда не будем доверять Путину': Стармер призвал не навязывать Украине мир, а строить его вместе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предостерег президента США Дональда Трампа, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. При этом он подчеркнул, что Украина должна быть привлечена к любому урегулированию по прекращению боевых действий.

Об этом заявил журналистам официальный представитель премьер-министра Великобритании в понедельник, 12 августа. Его цитирует The Telegraph.

Отвечая на вопрос, считает ли Стармер, что Путину можно доверять, представитель британского премьера сказал:

"Мы никогда не будем доверять Путину настолько, насколько это возможно. Но мы, очевидно, будем поддерживать Украину".

Представитель Стармера отметил, что Великобритания будет поддерживать Дональда Трампа и европейские страны, когда начнутся переговоры с Путиным.

"Именно поэтому мы и возглавляем эту работу над "коалицией решительных", потому что любое прекращение огня, как я уже говорил, не может быть просто возможностью для президента Путина уйти, перевооружиться, укрепиться, а потом снова уйти", - отметил спикер.

По его словам,"любой мир должен быть построен вместе с Украиной, а не навязан ей, и мы не будем поощрять агрессию или ставить под угрозу суверенитет".

"Украина сама будет решать свое будущее, и мы будем поддерживать ее на каждом шагу", - подчеркнул пресс-секретарь Стармера.

Напомним,

В прошлую пятницу Трамп объявил, что его переговоры с диктатором запланированы на 15 августа в штате Аляска. "Встреча, которую очень ждут, между мной – президентом США – и президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в замечательном штате Аляска", – говорится в посте республиканца в его соцсети Truth Social.

По словам вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, и Киеву, и Москве придется пойти на уступки. Как выразился Вэнс, позицией Трампа "будут недовольны все".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предположил, что проект мирного соглашения будет предусматривать территориальные уступки Украины и России. "В конце концов состоится определенный обмен землей", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Лидеры Евросоюза призвали Дональда Трампа защищать интересы Украины и Европы. В совместном заявлении, обнародованном ночью 10 августа, они отметили, что менять границы силой в современном мире – недопустимо.

