'Украина не выгонит всех русских, а Россия не возьмет Киев': Грэм заявил об 'обмене территориями'

Мирное соглашение между Украиной и Россией, которое (как надеются в США) можно будет достичь на переговорах на Аляске, будет предусматривать территориальные уступки украинцев и агрессоров. В конце концов, Украина не сможет сейчас отвоевать все свои территории, но и Россия не способна оккупировать новые земли.

Так считает известный сенатор-республиканец Линдси Грэм. В комментарии американскому вещателю NBC News он объяснил слова президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение будет предусматривать "определенный обмен территориями".

"Хочу быть с вами честным. Украина не выгонит всех россиян, а Россия не возьмет Киев. Поэтому в конце концов состоится определенный обмен землей", – сказал Грэм.

Сенатор привел в пример разделение Германии и Кореи.

"Подумайте о Восточном Берлине и Западном Берлине как о способе урегулирования конфликта, по крайней мере, на определенный период времени. Северная и Южная Корея находятся в состоянии перемирия. Окончательного урегулирования никогда не было", – сказал он.

Сенатор также заверил, что "определенный период времени" именно наша страна будет гарантировать мир в Европе, потому что при таком сценарии перемирия в дальнейшем "Россию будет сдерживать наиболее смертоносная армия на европейском континенте, то есть Украина".

Отдельно Грэм напомнил о соглашении по полезным ископаемым между Киевом и Вашингтоном. Он считает, что это после достижения перемирия своим образом будет гарантировать безопасность Украины, потому что "президент Трамп будет защищать эти интересы".

Что предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который будет выдвинут на встрече на Аляске. Сценарий может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой.

Однако позже выяснилось, что американский переговорщик Стив Уиткофф или не понял россиян, или не смог понятно объяснить Трампу, чего требуют россияне. Сейчас позиция агрессоров не включает в себя обмен территориями.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном –сторонами была согласована общая позиция по окончанию войны.

Позиция Европы и Украины

Позиция Украины и Европы в первую очередь определяет обязательное прекращение огня, которое должно предшествовать любым другим шагам, в том числе детальным переговорам сторон.

Относительно территорий предлагается "обмен вместо сдачи" (если Украина пойдет на выход из Донецкой области, РФ должна оставить оккупированные части Херсонщины и Запорожья).

Любые территориальные уступки Украины должны быть подкреплены "железными гарантиями безопасности", включая членство Украины в НАТО.

