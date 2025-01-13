'Мы не знаем': в Кремле отреагировали на слова Зеленского о пленных солдатах КНДР

В Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского относительно готовности передать КНДР пленных корейских военных для обмена на украинских защитников. По их словам, мол, неизвестно, является ли это вообще правдой.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ. Он утверждает, что сейчас якобы нет никакой информации относительно данных событий.

"Мы никак его не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал ", – высказался Песков.

Напомним, 12 января, украинский президент сообщил, что Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он сможет организовать их обмен на наших военных, находящихся в российском плену.

Зеленский также показал кадры допроса северокорейских военных, захваченных бойцами ССО и ДШУ в Курской области. Гарант отметил, что ни у кого в мире не должно остаться сомнений, что армия РФ зависит от военной помощи КНДР.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января Зеленский сообщил, что украинским военным в зоне операции в Курской области РФ удалось взять в плен двух военных из КНДР. Раненые солдаты были доставлены в Киев, чтобы они дали показания следователям СБУ.

В свою очередь, российская пропагандистка Ольга Скабеева назвала такую привычную для боевых действий практику – "похищением" и обвинила Украину в том, что та "ворвалась на территорию России", проигнорировав тот факт, что это россияне первыми вторглись на нашу территорию еще в 2014 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!