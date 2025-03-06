'Мы не видим места для компромисса': Лавров заявил, что Россия против размещения европейских войск в Украине

Страна-агрессор Россия выступает "категорически" против любого соглашения, позволяющего европейским войскам действовать как миротворцы в Украине. Москва не собирается идти на какой-либо компромисс по этому поводу и будет рассматривать размещение европейского миротворческого контингента как вступление НАТО в войну.

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Об этом, как пишет Bloomberg, заявил министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров журналистам в четверг на пресс-конференции в Москве. По его словам, "этого невозможно допустить".

"Мы не видим здесь места для компромисса", – сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов о миротворцах.

По его словам, присутствие европейских сил в Украине будет означать прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить нельзя".

Лавров также уверен, что предложение лидера Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера о перемирии в Украине на месяц якобы преследует цель развернуть за это время в Украине европейские войска.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили месячное перемирие как конкретный шаг по завершению войны в Украине. Перемирие должно охватить воздушное пространство, море и энергетическую инфраструктуру. По словам Макрона, развертывание миротворческого контингента рассматривается только после подписания мирных соглашений.

Тем временем Стармер на состоявшемся в Лондоне 2 марта саммите европейских лидеров заявил о создании "коалиции желающих" для участия в миротворческих операциях в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд стран готовы отправить своих миротворцев в Украину. Об этом заявили Великобритания, Франция, Нидерланды и Швеция. Пока что еще не определились с таким решением Дания, Германия, Италия.

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