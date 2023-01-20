'Мы не сдадимся': Остин заявил о непреклонности поддержки Украины и указал на главные проблемы России

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о непреклонности поддержки Украины. Он также призвал союзников оказывать больше помощи нашей стране.

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Такое заявление Остин сделал, выступая на встрече контактной группы по обороне Украины в Германии. Об этом сообщает The Guardian.

"Это решающий момент. Россия перегруппируется и пытается перевооружиться. Это не тот момент, чтобы замедляться. Пришло время копнуть глубже… Так что мы не сдадимся. И мы не станем колебаться в нашей решимости помочь Украине защитить себя от империалистической агрессии России", – заявил глава Пентагона.

Остин добавил, что гордится, какой пакет помощи Украине отправляют США – по его словам, он обеспечивает "еще больше возможностей для противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свои города и небо".

Он также отметил, что около 50 стран активизировались, чтобы помочь Украине в обороне и предотвращении будущих угроз.

"Когда Путин начал свое безрассудное и ничем не спровоцированное вторжение 11 месяцев назад, он думал, что Украина просто рухнет, и думал, что мир просто отвернется. Но Путин не рассчитывал на мужество украинского народа", – подчеркнул министр обороны США.

Напомним, в пятницу, 20 января, в Германии началась восьмая встреча в формате "Рамштайн", на повестке дня которой – предоставление дополнительной военной помощи Украине на фоне угрозы нового наступления РФ. В частности, союзники могут договориться о поставках ВСУ боевых танков Leopard 2. OBOZREVATEL собрал все, что сейчас известно о переговорах, обещаниях союзников и ожиданиях нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед участниками встречи в формате "Рамштайн", которая проходит 20 января. Он призвал западных партнеров предоставить Украине оружие для победы, в частности артиллерию и авиацию.