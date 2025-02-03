Мы не должны допустить мир через капитуляцию: Порошенко рассказал, что обсуждает с международными партнерами

Находящийся в международном турне Петр Порошенко рассказал об итогах встреч с чиновниками в столице Франции.

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"Нам удалось обеспечить встречи и эффективные переговоры со всеми ветвями власти Франции. Приоритетом являлась оборона государства, увеличение поставок оружия, в том числе со стороны Франции. Могу подтвердить, что в феврале Украина получит истребители Мираж, и не только из Франции. Могу подтвердить, что завершают обучение украинские пилоты, которые будут работать на истребителях Мираж. Самолеты будут эффективным оружием для использования ракет "воздух-воздух", чтобы сбивать российские бомберы, атакующие в том числе и гражданские цели на линии боестолкновения и на границах с Украиной", сообщил Порошенко.

"Мы договорились о подготовке специальных резолюций – резолюции в Европарламенте, резолюции в Национальной ассамблее и резолюции в Сенате Франции, которые будут посвящены годовщине полномасштабного вторжения и будут предусматривать дальнейшие шаги, мотивирующие агрессора закончить войну", – сказал пятый.

Он также анонсировал 23-24 февраля визит председателей комитетов иностранных дел всех стран-членов Евросоюза.

"Дополнительно мы также предусматриваем новый пакет санкций, цель которого — перерезать возможность путина финансировать войну, сократить российский экспорт. Санкции будут иметь целью атаку новую по теневому флоту, атаку новую по атомной энергетике. Очень надеемся также войдет в пакет сжиженный газ", – подчеркнул Порошенко.

"Сейчас мы едем в Берлин, там состоится съезд Христианско-демократического союза. Это ключевая партия, входящая в семью Европейской Народной Партии, где есть и "Европейская Солидарность". У меня будет высокая честь присутствовать на съезде партии, где будет выдвинут кандидат в канцлеры от Христианских демократов Германии, которые сейчас имеют наибольший рейтинг, а соответственно наибольшие шансы победы.

Мы проводим переговоры с нашими партнерами из Германии. Предметом переговоров является увеличение финансирования поддержки Украины, в первую очередь военной поддержки, наконец-то поставки дальнобойных ракет Таурус, которые позволят уничтожать цели значительно дальше, чем за 300 километров, склады боеприпасов, хранение нефтепродуктов и горючего для российской армии, командные пункты. Думаю, что это нас очень усилит, вместе с поставкой новых партий средств ПВО, которые способны будут защищать и от шахедов, и от ракет", – говорит пятый президент.

"Далее – Вашингтон. Меня очень беспокоит, что через две недели после инаугурации Украина все еще не смогла установить эффективный коммуникационный канал, который позволит донести украинскую позицию. Принцип "ничего об Украине без Украины", введенный мной в 2014 году, сегодня должен быть дополнен принципом "ничего об Европе без Европы". Я твердо убежден, что в переговорах, необходимых для прекращения войны, должны быть учтены украинские интересы и должны присутствовать не только Соединенные Штаты и российская федерация. Должны присутствовать Украина – это ключевое, – и Европейский Союз. Это обеспечит проведение переговоров с позиции силы. Мир через силу, а не мир из-за слабости, не мир из-за капитуляции. Это то, чего мы, украинцы, не должны допустить".