'Мы не должны быть близорукими': президент Чехии высказался по поводу будущего России

Президент Чехии Петр Павел считает, что Запад не должен быть близоруким, чтобы изолировать Россию целиком. Пока же он высказался против каких-то встреч с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом Петр Павел сказал в интервью "Радио Свобода". Относительно построения отношений с российской оппозицией, которая находится за пределами РФ, он отметил, что хотя поддержка Путина и войны достигает 75-80%, все равно "не все россияне счастливы от потерь, падения жизненного уровня, от нехватки ресурсов и снижения возможности путешествовать" .

"Поэтому будет возможность найти людей в России, которые будут способны коммуникировать, которые будут надеждой России на перемены. Но на это нужно время. Мы не должны быть близорукими, чтобы изолировать Россию целиком. Когда мы кого-то найдем, с кем можно говорить, с кем можно обсуждать российское будущее в других условиях, мы должны воспользоваться этой возможностью", – пояснил он.

При этом он подчеркнул, что ему пока неприятно слышать от некоторых западных лидеров о каких-то встречах с Путиным.

"Честно говоря, я сейчас этого не могу представить. Чтобы говорить с лидерами, которые так цинично лгут почти каждый день, извращают информацию, способную переложить вину на страну, на которую они напали и против которой совершают преступления. Очень трудно представить, что кто-то сможет сесть за стол переговоров с кем-то таким, потому что если вы не можете доверять аргументам своего визави за переговорным столом, как вы можете надеяться на достижение какого-то разумного решения?" – сказал президент Чехии.

Он также добавил, что если Украина будет более успешной в своем контрнаступлении, это сможет даже изменить позицию российского руководства и они будут желательнее достижения прагматичного решения на переговорах.

"Но сейчас я этого не вижу", – добавил Петр Павел.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Павел также заявил, что начало украинского контрнаступления против российских оккупационных войск довольно умеренное и действительно результативные операции еще впереди. Однако, при любых сценариях, Запад не будет вводить в Украину свои войска из-за значительной угрозы использования Россией ядерного оружия.

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