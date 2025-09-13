"Мы контролируем фронт": Зеленский опроверг упреки, будто Россия продвигается на востоке

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления о том, якобы Россия продвигается на востоке. По его словам, россияне в дезинформации гораздо лучше, чем на поле боя.

Об этом глава государства сказал во время выступления на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве. Он подчеркнул, что ситуация на поле боя остается непростой, но Силы обороны контролируют фронт.

"Относительно поля боя ситуация непростая. Она осложняется количеством врага, количеством дронов, изменений технологий: сегодня одни дроны – работает один РЭБ, завтра меняются дроны, меняются двигатели – работают другие линии и РЭБ. Очень важно понимать прежде всего: мы контролируем фронт", – отметил президент.

Президент высказался о ситуации на фронте

Зеленский подчеркнул, что абсолютно излишни упреки о том, что "Россия продвигается по востоку". Он слышал об этом от многих лиц, но, как подчеркнул глава государства, россияне в дезинформации гораздо лучше, чем на поле боя.

По словам президента, преимуществом россиян является лишь то, что их больше, чем украинцев. Самая сильная группировка российских оккупантов сохраняется на востоке Украины, но там враг находится в очень сложных условиях.

"То, что я слышал: как они продвигаются и что за три месяца они оккупируют восток, – ложь. Им не удастся это сделать за годы. Хотелось бы, чтобы разведки наших партнеров имели ежедневные консультации с разведкой Украины. Прямо с поля боя", – подчеркнул Зеленский.

Об атаке российских дронов на Польшу

Зеленский не считает, что НАТО провалилось в контексте российских дронов над Польшей. По его словам, "везде, где есть НАТО, войны нет", но когда сегодня идут сигналы такие, то нужно ответить.

"Мы не говорим, что НАТО нужно задействовать то или иное оружие. Никто не хочет расширения войны, и мы не являемся членом НАТО. Но нужны сильные ответы", – заявил президент

Он добавил, что речь идет, например, о предоставлении Украине соответствующего оружия, которое просили сначала. Все потому, что во время атаки БПЛА украинцы не могут их сбить, и часть дронов летит на территорию НАТО. "Поэтому "мы тогда дадим украинцам то оружие, которое долетит – не по дронам, а по заводам, где производятся эти дроны". Это не про НАТО. Это об Украине", – добавил Зеленский.

Зеленский призвал к усилению санкций против РФ

"Санкции важны, очень детальные. Если Россия получает детали для своих ракет от иностранных компаний, увеличивается ракетостроение. Можно рассказывать, что это двойного использования, что частный сектор этого не хочет, но массово продает. Решение – накладывать санкции на любые компании, поставляющие составляющие ракет и ракетоносителей", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, если говорить о дронах, артиллерии, вертолетах, то страны поставляют станки для России. И здесь речь идет не только о Китае, но и о других азиатских и европейских странах, которые поставляли до этой войны, но эти станки стоят в России. "Можно остановить их на расстоянии. Такое цифровое обеспечение. Оно так работает", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, чтобы остановить 800 российских беспилотников типа "Шахед", надо 1600 интерсепторов. Стоимость одного – 3 тысячи евро. "А чтобы Россия не хотела завтра стрелять 800, надо зеркально отвечать. У нас есть свои дальнобойные возможности – у нас не хватает денег. Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они найдут другое оружие", – заявил он.

США могут подтолкнуть Путина к диалогу

По мнению Зеленского, Соединенные Штаты могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате.

"Главное – остановить убийства. Мы готовы к предложению президента Трампа: трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не "технические команды"", – объяснил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский предупредил, что цель диктатора Владимира Путина – это оккупация всей Украины. По его словам, закончить войну, которую Россия развязала в Украине, возможно благодаря совместному сильному давлению на агрессора вместе с Европой и США, а также совместному построению многокомпонентной системы защиты неба.

