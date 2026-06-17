«Мы идём по неверному пути»: польский ПЕН-клуб осудил рост антиукраинских настроений в Польше

Польский ПЕН-клуб призвал власти своей страны более эффективно защищать украинскую общину в Польше от ложных обвинений, враждебности и предвзятости, направленных против украинцев. Организация не одобряет усиление антиукраинской кампании в Польше, утверждая, что таким образом их страна движется по неверному пути.

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Об этом говорится в опубликованном заявлении польского ПЕН-клуба. Его участники напомнили, что с началом российского вторжения в Украину Польша приняла огромное количество беженцев, продемонстрировав всему миру пример солидарности, однако сейчас ситуация меняется.

О чем шла речь в заявлении

Польский ПЕН-клуб опубликовал заявление, в котором осудил усиление антиукраинской кампании в Польше.

"Почти ежедневно в Польше происходят акты словесной и физической агрессии, направленные против украинцев и граждан Польши, поддерживающих Украину. Это происходит на улицах и в Сейме. Националисты развернули лживую антиукраинскую кампанию в социальных сетях и в традиционных СМИ, симпатизирующих им. Эта кампания нарушает польское законодательство и подрывает общественную дискуссию", – говорится в заявлении.

К тому же из-за такой кампании польские власти лишают украинских беженцев государственной помощи, которую им ранее предоставляли. Кроме того, к украинцам применяют несоразмерные наказания за правонарушения.

Организация выражает протест против клеветнических заявлений о том, что якобы нынешнее правительство премьер-министра Дональда Туска служит "украинским интересам", поскольку в его состав входит министр из рода Шептицких, потомок Александра Фредра. В клубе подчеркнули, что отношение к министрам должно формироваться исходя из их деятельности, а не национальной принадлежности.

"В демократическом государстве работу министров, чиновников и государственных служащих оценивают по тому, как они выполняют свои обязанности, а не по их национальности", – говорится в заявлении.

В организации напомнили, что во время вторжения России в Украину Польша приняла огромное количество беженцев. Странам удалось преодолеть трагическое наследие прошлого в отношениях Польши и Украины. Однако сегодня, как отметили в ПЕН-клубе, Польша идет по ошибочному пути и движется к тому, чтобы растратить эти достижения. Участники клуба призвали польские власти более эффективно защищать украинскую общину от враждебности и предрассудков, с которыми она все чаще сталкивается в Польше.

"Мы призываем польские власти и всех людей доброй воли совместными усилиями государства и гражданского общества более эффективно защищать украинскую общину в Польше от националистической кампании лживых обвинений, неприязни и предрассудков", – обратились участники клуба.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что спикер Сейма Польши призвал не обострять споры с Украиной. Во время встречи с жителями польского города Сосновец он высказался по поводу усиления антиукраинских настроений в Польше после того, как Зеленский присвоил подразделению ССО имя Героев УПА.

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