"Мы и есть фортификации": Порошенко поддержал акцию волонтеров. Фото

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко присоединился к акции общественной организации "Справа Громад" с благотворительным розыгрышем картины художника-аниматора Fill Feaouill "Мы и есть фортификации". Средства, собранные в рамках инициативы, пойдут на закупку экскаваторов для укрепления линии фронта.

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Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности". По словам Порошенко, его команда уже передала военным 82 экскаватора для строительства фортификаций. Эта техника помогла возвести десятки, если не сотни километров оборонительных сооружений на первой линии обороны в сотрудничестве с ДССТ и Силами поддержки. "Итак, мы – и есть фортификации", – подчеркнул политик.

Оригинал картины Fill Feaouill разыгрывается в формате лотереи: один шанс на победу стоит 100 гривен. Во время акции волонтеры также представили новую серию футболок с изображением этого рисунка, который уже стал символом непоколебимости.

"Это – оригинал картины Fill Feaouill. С этой картиной Справа Громад сделала крутой мерч. А оригинал они выставили на аукцион. Каждую копейку, которую они соберут на лотерее этой картины, потратят на приобретение дополнительных экскаваторов. А Фонд Порошенко, поскольку не собирает донатов, доплатит и продолжит покупать еще и еще технику для строительства фортификаций", – сказал пятый президент.

Военный Юрий Бирюков отметил, что экскаваторы – это инструмент, а настоящей опорой являются люди, которые помогают тем, кто на фронте.

"Наверное можно было бы сказать, что более 80 экскаваторов, более 500 грузовиков (именно такая цифра) – это помощь в строительстве фортификаций. И так и есть, так можно говорить. Но экскаваторы – не фортификации. И даже то, что они копали и строили – не фортификации. Фортификации – это мы. Мы, кто на фронте. Мы, кто помогает из тыла тем, кто на фронте. Мы и есть фортификации этой страны!", – написал Бирюков.

По его словам, Fill Feaouill – гений, о чем известно уже давно известно. И теперь появилась возможность выиграть настоящий шедевр – рисунок, который он нарисовал собственноручно.

"Этот образец современного плакатного искусства мы с радостью подарим кому-то из ВАС. Разыграем в лотерею – один шанс = донат в 100 гривен. Больше донатов = больше шансов. Картина с подписью автора. Это оригинал. Розыгрыш 14 июля в 14 часов. Обменять Ваш шанс выиграть на донат можно на нашей платформе", – написал в Facebook Виталий Гайдукевич.

Приобщиться к лотерее можно по ссылке https://shop.spgr.org.ua/blahodiinyi-rozihrash-30.0/

Трансляция розыгрыша состоится в понедельник, 14 июля в 14 часов на YouTube-канале "Справа Громад".

Как сообщал OBOZ.UA, Петр Порошенко во время поездки на фронт побывал в подземном госпитале, где спасают раненых украинских воинов, и передал новый экскаватор. Сложную систему лабиринтов построили экскаватором, который Порошенко ранее передал военным, а теперь у госпиталя будет еще и собственный копатель – потому что надо расширяться.

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