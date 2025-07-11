УкраїнськаУКР
русскийРУС

Подземный госпиталь, где спасают раненых воинов, получил новый экскаватор от Порошенко

Мария Шевчук
Новости. Общество
2 минуты
2,3 т.
Подземный госпиталь, где спасают раненых воинов, получил новый экскаватор от Порошенко

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время поездки на фронт побывал в подземном госпитале, где спасают раненых украинских воинов, и передал новый экскаватор. Сложную систему лабиринтов построили экскаватором, который Порошенко ранее передал военным. А теперь у госпиталя будет еще и собственный копатель – потому что надо расширяться.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

Подземный госпиталь, где спасают раненых воинов, получил новый экскаватор от Порошенко
Подземный госпиталь, где спасают раненых воинов, получил новый экскаватор от Порошенко

"Мы заезжаем машиной в своеобразный лабиринт. Над головой – несколько метров земли и тяжелое перекрытие из бревен, под колесами – специальное покрытие из камней и скоб. Нас встречают военные медики и проводят в операционную. Они только что спасли жизнь бойца 95-й бригады. У парня – ампутация обеих ног и почти потерянное зрение. Мина", – описывает пятый президент тяжелую работу хирургов.

"Война показала, что надо прятаться под землю. Строилась эта локация около 4 месяцев, это уже наша пятая или десятая локация. Понятно, что наилучшая локация – под землей, поэтому командование Медицинских сил приняло решение делать ее здесь. Это единственная передовая хирургическая группа на Курском направлении", – рассказывают в госпитале.

Подземный госпиталь, где спасают раненых воинов, получил новый экскаватор от Порошенко

"Знакомлюсь с врачами. Часы тяжелой борьбы в операционной. Истощены, но продолжают профессионально делать свою работу. Все – добровольцы, мобилизовались с началом полномасштабного вторжения. Кто-то был известным хирургом-онкологом, кто-то – перинатальным врачом, кто-то оперировал детей. Признались: всему, что знают сейчас, научила война. Потому что ежедневно к ним привозят очень тяжелых раненых. Скорые иногда не успевают менять друг друга", – пишет Порошенко.

Подземный госпиталь, где спасают раненых воинов, получил новый экскаватор от Порошенко

"На четвертом году полномасштабки уже мало что впечатляет, но это место перехватывает дыхание. Эти подземные лабиринты выкопал один из наших копателей, которые мы передавали военным. А уже сегодня закрыли запрос самого госпиталя и привезли им собственный экскаватор. Будут расширяться", – констатирует пятый президент.

"Я благодарен вам, друзья, за ваш труд титанический. Потому что ваш фронт – это жизнь. Увидимся еще не раз!" – написал Порошенко.