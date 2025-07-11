Подземный госпиталь, где спасают раненых воинов, получил новый экскаватор от Порошенко

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время поездки на фронт побывал в подземном госпитале, где спасают раненых украинских воинов, и передал новый экскаватор. Сложную систему лабиринтов построили экскаватором, который Порошенко ранее передал военным. А теперь у госпиталя будет еще и собственный копатель – потому что надо расширяться.

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Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Мы заезжаем машиной в своеобразный лабиринт. Над головой – несколько метров земли и тяжелое перекрытие из бревен, под колесами – специальное покрытие из камней и скоб. Нас встречают военные медики и проводят в операционную. Они только что спасли жизнь бойца 95-й бригады. У парня – ампутация обеих ног и почти потерянное зрение. Мина", – описывает пятый президент тяжелую работу хирургов.

"Война показала, что надо прятаться под землю. Строилась эта локация около 4 месяцев, это уже наша пятая или десятая локация. Понятно, что наилучшая локация – под землей, поэтому командование Медицинских сил приняло решение делать ее здесь. Это единственная передовая хирургическая группа на Курском направлении", – рассказывают в госпитале.

"Знакомлюсь с врачами. Часы тяжелой борьбы в операционной. Истощены, но продолжают профессионально делать свою работу. Все – добровольцы, мобилизовались с началом полномасштабного вторжения. Кто-то был известным хирургом-онкологом, кто-то – перинатальным врачом, кто-то оперировал детей. Признались: всему, что знают сейчас, научила война. Потому что ежедневно к ним привозят очень тяжелых раненых. Скорые иногда не успевают менять друг друга", – пишет Порошенко.

"На четвертом году полномасштабки уже мало что впечатляет, но это место перехватывает дыхание. Эти подземные лабиринты выкопал один из наших копателей, которые мы передавали военным. А уже сегодня закрыли запрос самого госпиталя и привезли им собственный экскаватор. Будут расширяться", – констатирует пятый президент.

"Я благодарен вам, друзья, за ваш труд титанический. Потому что ваш фронт – это жизнь. Увидимся еще не раз!" – написал Порошенко.