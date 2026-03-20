'Мы и до Max доберемся': Зеленский посоветовал России переходить сразу на бумажную почту

Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает работать с аудиторией в России даже на фоне блокировок соцсетей и связи. В ответ на ограничения уже создаются альтернативные каналы, в том числе новые сети коммуникации.

Видео дня

Российские спецслужбы активно использовали Telegram как инструмент влияния. Об этом президент Украины зпявил, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время украинская сторона также применяет информационные каналы для донесения позиции до граждан РФ. "Ограничения доступа к соцсетям в России затрудняют этот процесс, однако не останавливают его полностью. Уже получал доклады о новых инструментах коммуникации, среди которых упоминается сеть под названием "Max"", – говорит Зеленский.

Президент иронично заметил, что Украина "доберется и до нее", намекая на дальнейшее информационное проникновение в российское пространство, несмотря на цензуру.

Политика ограничения интернета, мобильной связи и соцсетей в России является частью стратегии тотального контроля, которую выстраивает режим Владимира Путина. Такие действия свидетельствуют о деградации системы управления и возвращении к устаревшим методам. Притаких условиях Россия может "перейти на бумажную почту, телеграф и лошадей".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что жителям столицы страны-агрессора Москвы на мобильные телефоны начали массово поступать СМС-сообщения о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Одновременно москвичам в этих сообщениях советуют воспользоваться сервисами из "белого списка" – сайтами, которые должны быть доступны при отключении мобильного интернета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!