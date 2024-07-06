Мы хотим мира, а не умиротворения. Полноценную защиту нам даст только полноценное членство в НАТО, – вицеспикер ВРУ Елена Кондратюк

Основное мнение, которое Украина хочет донести на саммите НАТО в Вашингтоне, состоит в том, что мы хотим мира, а не умиротворения.

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Об этом заявила вицеспикер Верховной Рады Украины во время встречи со спикером литовского Сеймаса Викторией Чмилите-Нильсен в Вильнюсе, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

"Наша просьба максимальна: мы хотим членства в НАТО. Мы благодарны Евросоюзу и 19 отдельным странам, в том числе и Литве, и Соединенным Штатам, за заключенные и подписанные с Украиной соглашения о безопасности. Но мы осознаем, что полноценную защиту нам даст только полноценное членство в НАТО", — отметила Елена Кондратюк.

"Вместе с тем мы реалисты. Приглашение в НАТО нынешним летом в Вашингтоне Украина не получит. Следовательно, я солидарна с позицией президента Зеленского: украинский народ ожидает от саммита НАТО конкретных решений относительно максимального обеспечения возможностей самостоятельно защитить себя — и мир! – от российской агрессии. Речь идет и о современном оружии, и о средствах противовоздушной обороны", — отметила украинская вицеспикер на встрече с литовской коллегой.

Елена Кондратюк обратилась к Виктории Чмилите-Нильсен с просьбой озвучить эту позицию на встрече спикеров стран НАТО, предваряющей основной саммит. С украинской стороны участие в саммите спикеров примет Руслан Стефанчук.

Кроме того, украинская вицеспикер предложила поднять вопрос использования ПВО, расположенного в соседних с Украиной государствах, для защиты украинского неба в приграничных регионах.

Спикер Сеймаса Литвы Виктория Чмилите-Нильсен отметила: "Очень важно, чтобы саммит НАТО продемонстрировал, что путь Украины в НАТО необратим. Но также важно показать необратимый путь к победе Украины в войне".

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк находится с официальным визитом в Литве по приглашению спикера литовского Сеймаса Виктории Чмилите-Нильсен. Елена Кондратюк представляет Украину на официальных мероприятиях по случаю Дня государственности Литвы.