"Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились": в США озвучили позицию относительно дедлайнов для завершения войны в Украине

Администрация США не устанавливает дедлайнов для завершения войны России против Украины и не продвигает жестких временных рамок для мирного соглашения. Главной целью Соединенных Штатов остается прекращение боевых действий и уменьшение страданий гражданского населения. По словам дипломатов, любое решение возможно только с согласия обеих сторон конфликта.

Видео дня

Об этом Укринформу заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в Берлине в понедельник во время дискуссии, посвященной предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Он пояснил, что идея конкретного дедлайна, в частности июня, не исходила от американской стороны.

"Дедлайны очень опасны в этой ситуации", – сказал он, комментируя обсуждение возможных сроков завершения войны.

Акцент на договоренности

Во время дискуссии американский посол обратил внимание на то, что США стремятся к достижению мирного соглашения и уже сейчас ведется активная работа в этом направлении. По его словам, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проводят постоянные встречи и, как он выразился, работают настойчиво и продуктивно.

Уитакер подчеркнул, что в Вашингтоне хотят, чтобы боевые действия прекратились как можно скорее. Он прямо сказал, что речь идет о желании остановить страдания и убийства в Украине, и здесь, по его словам, все достаточно просто. В то же время он отметил, что финальное решение все равно будет зависеть от готовности россиян и украинцев согласиться на согласованный документ.

Давление на промышленность

Отдельно американский дипломат коснулся вопроса оборонной промышленности Европы. Он напомнил, что после полномасштабного вторжения России в 2022 году европейские страны передали Украине значительную часть имеющихся вооружений. Но, как отметил Уитакер, тогда Европа не смогла параллельно нарастить собственное производство и заменить переданное.

По его словам, это создало дополнительное давление на американскую промышленную базу. Единственным реальным выходом он назвал координацию европейской оборонной промышленности и увеличение производства, в том числе путем отказа от выпуска большого количества различных версий одного и того же вооружения. При этом Уитакер подчеркнул, что самая мощная военная техника продолжает поступать из Соединенных Штатов, и, по его словам, украинская сторона это хорошо знает.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Международный уголовный суд выдать ордера на арест российских преступников, причастных к террористическим ударам по энергосистеме и теплоснабжению, а также обратился к МАГАТЭ отреагировать на создание Россией угроз для украинских АЭС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!