'Мы хорошо знаем, что стоит на кону': премьер Болгарии призвал не позволить России навязать Украине свое видение будущего

Страны Юго-Восточной Европы должны сделать все возможное, чтобы не позволить России навязать Украине безнадежное будущее, подобное советскому прошлому, ведь они пережили ту темную эпоху. А сегодня на кону стоит безопасность и стабильность всего региона.

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Об этом заявил Премьер-министр Болгарии Росен Желязков в выступлении на саммите "Украина-Юго-Восточная Европа".

Желязков отметил, что Украина уже более 1200 дней дает отпор российской агрессии, демонстрируя чрезвычайное мужество и стойкость. И странам Юго-Восточной Европы хорошо известно, что стоит на кону.

"Юго-Восточная Европа глубоко ощутила далеко идущие последствия этой войны. Наша безопасность дестабилизирована. Наши экономики столкнулись с проблемами на энергетическом рынке, инфляцией и падением торговли. Россия ведет постоянную гибридную войну, стремясь посеять раскол в наших обществах путем распространения дезинформации. Мы уже видели эту зловещую тактику раньше. Мы пережили темную эпоху, когда советский режим диктовал все и разрушал судьбы людей, поэтому мы должны обеспечить, чтобы России не удалось навязать такое безнадежное будущее Украине и дальше в Европе", – сказал премьер Болгарии.

Именно поэтому суверенитет Украины должен быть защищен, подчеркнул Желязков и добавил, что необходимо приложить все усилия для достижения справедливого и прочного мира.

"Сейчас, как никогда ранее, Европа должна быть единой не только в солидарности с Украиной, но и в нашем обязательстве построить демократическое, устойчивое и процветающее будущее для всех нас. Вместе мы должны укрепить силу Украины и нас самих и поддерживать принципы, определяющие для нашего региона, - свободу, стабильность и демократию", – подчеркнул Желязков.

Напомним, что 11 июня в Одессе состоялся четвертый саммит "Украина - Юго-Восточная Европа" под председательством президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров продолжать оборонную поддержку Украины, сохранять единство и устойчивость к гибридным угрозам, усиливать киберзащиту и развивать сотрудничество в области инфраструктуры. Он подчеркнул, что Москва рассматривает Украину не как страну, а как источник ресурсов и военную базу для своих следующих вторжений.

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