"Мы — естественные союзники": Зеленский заявил, что Украина готова сотрудничать с Молдовой и Румынией во многих сферах. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа во время визита в Кишинёв заявил, что Украина готова развивать сотрудничество с Молдовой и Румынией в сфере энергетики, логистики, инфраструктуры и безопасности. По его словам, три страны являются естественными союзниками, поэтому важно углублять взаимодействие между ними.

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Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду и президентом Румынии Никушором Даном в Кишиневе. Видео мероприятия опубликовано на YouTube-канале Офиса президента Украины.

"Мы с Молдовой и Румынией и в логистике, и в энергетике, и во многих других сферах — естественные союзники. И важно это развивать. Это то, что укрепляет всех нас", — заявил глава государства.

По словам Зеленского, Украина готова поддерживать развитие потенциала Молдовы и Румынии в сфере безопасности. Он добавил, что лидеры стран знают детали этой работы, и выразил надежду на результаты совместных шагов.

Президент также отметил, что Украина координирует с Молдовой свои действия в сфере европейской интеграции. Он подчеркнул, что обе страны обязательно станут полноправными членами Европейского Союза.

Зеленский поблагодарил Румынию за поддержку Украины в отношениях с ЕС, в частности на уровне европейских институтов.

Отдельно глава государства подчеркнул, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для других соседних стран. По его словам, государства должны совместно работать над тем, чтобы дать агрессору достойный ответ.

"Мы все понимаем, насколько ненормальна Россия, и мы должны помогать друг другу, помогать так, чтобы любые угрозы нашим народам получали достойный ответ", — сказал президент.

Он также отметил, что в ходе встречи стороны обсудили совместную работу в энергетике и развитие инфраструктуры, объединяющей три страны. По словам Зеленского, она составляет значительную часть экономического потенциала и национальной безопасности государств.

"Важно, чтобы все то, что действительно может сыграть на пользу наших государств, действительно сработало. И такие договоренности есть между нами, между нашими правительствами", – подчеркнул Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 27 августа Владимир Зеленский встретился в Кишинёве с президентом Молдовы Майей Санду. Они обсудили сотрудничество в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры, а также поиск альтернативных логистических маршрутов через Молдову в связи с российскими ударами по украинской портовой инфраструктуре.

Отдельно президенты затронули вопросы евроинтеграции Украины и Молдовы, а также энергетической безопасности в преддверии зимы.

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