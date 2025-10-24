'Мы должны укрепить ПВО Украины': Британия передаст Киеву 5000 ракет многоцелевого назначения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" разработала для Украины мирный план до конца 2025 года. Он в частности предусматривает усиление нашей ПВО за счет британских многоцелевых ракет.

Это необходимо, чтобы защитить от атак РФ гражданских украинцев и инфраструктуру страны. Об этом Стармер сказал, общаясь с журналистами вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими лидерами стран "коалиции желающих" и генсеком НАТО 24 октября.

"Наша программа дает более пяти тысяч ракет многоцелевых, 140 ракет уже поступило внепланово, чтобы усилить ПВО накануне зимнего периода", – отметил он.

Стармер пообещал, что Лондон будет предоставлять больше британских ракет Украине – он уже делает это в последние недели. Он отметил, что изготовление этих боеприпасов создает больше рабочих мест в Белфасте и других городах Британии.

"По ракетам – мы в последние дни и недели изготовили больше ракет и продвигаем аргументы в пользу ракет большой дальности", – сказал британский премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 октября президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием "коалиции желающих" в Лондоне третий раз за год встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Виндзорском замке. После этого он имел разговор с главой правительства Великобритании Киром Стармером. Их встреча состоялась в частном формате в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Кир Стармер обвинил российского диктатора Владимира Путина в затягивании времени с переговорами по миру. Главарь Кремля тянет время, потому что он единственный, кто не хочет, чтобы война в Украине прекратилась, сказал премьер. Он поддержал санкции США против крупнейших энергетических компаний России и отметил, что коалиция теперь должна "поддерживать это давление".

