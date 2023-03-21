''Мы должны готовиться'': Шольц дал прогноз о продолжительности войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц предполагает, что развязанная Россией 24 февраля 2022 года полномасштабная война против Украины не закончится в ближайшее время. Он предостерег от подобных ожиданий, отметив, что страна и ее партнеры должны быть готовы к такому факту.

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Мнением политик поделился в ходе дискуссии 20 марта, организованной газетой Rheinische Post в фойе музея К21 в Дюссельдорфе. Канцлер в течение часа отвечал на вопросы главного редактора издания Морица Деблера.

"Мы должны готовиться к факту, что это займет длительное время", – заявил Шольц о войне в Украине.

В то же время добавил, что даже после завершения боевых действий "все не вернется в норму сразу".

"Но мы также не должны прекращать работу над тем, чтобы война закончилась", – добавил немецкий канцлер.

Кроме того, он повторил свое убеждение в том, что Россия не может диктовать условия для мира, подчеркнув, что Украина должна иметь возможность защитить свою целостность и независимость.

Ранее канцлер ФРГ говорил, что основой для мирных переговоров Киева и Кремля является вывод войск Путина с украинской территории. По его словам, для этого необходимо, чтобы российский диктатор понял, что его война не будет успешной.

Он также поддержал решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест главы РФ. По мнению немецкого политика, это решение доказывает, что никто не может быть выше закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц заявил, что из всех государств континентальной Европы Германия оказала Украине больше помощи в войне против российского агрессора. ФРГ он назвал самым крупным донором Киева с начала полномасштабного вторжения войск РФ.

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