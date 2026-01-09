'Мы делаем все возможное': Трамп заявил, что США могут присоединиться к обороне Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна готова принять участие в будущей обороне Украины в рамках мирного соглашения об окончании войны. По его словам, он согласился на это только потому, что убежден – Россия не решится на повторное вторжение.

Об этом он рассказал в интервью для The New York Times. Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин, по его мнению, хочет мира.

"Я твердо убежден, что они (русские. – Ред.) не вторгнутся снова, иначе я бы на это не согласился", – сказал Трамп.

Трамп продолжает верить, что Путин хочет мира

В материале отмечается, что заявления главы Белого дома были более радикальными, чем раньше, и свидетельствовали о его готовности взять на себя соответствующие обязательства, по крайней мере во вспомогательном формате. В то же время они продемонстрировали, что Трамп и в дальнейшем верит в стремление главы Кремля к миру, несмотря на отказ России прекратить войну после почти года переговоров с администрацией президента США.

"Я думаю, что он хочет заключить сделку", – подчеркнул Трамп.

Отвечая на вопрос о возможной мирной сделки, которая предусматривала бы обязательства США и их союзников предоставлять Украине военную помощь в случае нового вторжения, американский лидер подчеркнул, что в таком сценарии Соединенные Штаты выполняли бы вспомогательную, а не ведущую роль.

"Скажем так: ее союзники, вся Европа, другие страны, которые участвуют в этом, – и Соединенные Штаты".

Неопределенная поддержка США

На саммите в Париже, который состоялся в начале недели, лидеры Франции и Великобритании пообещали направить войска с целью сдерживания России от нового вторжения в случае достижения договоренности о прекращении огня. В то же время встреча с участием специального посланника Белого дома Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа – Джареда Кушнера не дала четкого понимания того, какой именно будет роль и объем поддержки со стороны Соединенных Штатов в этих многонациональных силах.

Стив Уиткофф отметил, что участникам переговоров удалось "существенно продвинуться в нескольких ключевых направлениях", которые должны лечь в основу будущего мирного соглашения. Однако остается открытым вопрос, пойдет ли Владимир Путин на договоренности, предусматривающие западную поддержку Украины и ее армии.

В МИД России заявили, что планы по размещению сил в поддержку Украины являются "милитаризацией, эскалацией и дальнейшим обострением конфликта". Несмотря на это, Трамп в другом интервью настаивал, что, по его убеждению, Путин до сих пор настроен на мир.

"У меня были случаи, когда я полностью закончил с Путиным, а Зеленский не хотел заключать соглашение, что меня шокировало. Потом у меня были случаи, когда все было наоборот. Я думаю, что сейчас они оба хотят заключить сделку, но мы это еще узнаем", – заявил Трамп.

Он также заявил, что не намерен брать на себя обязательства по усилению американской поддержки Украины в случае, если Путин и в дальнейшем будет отказываться соглашаться на прекращение огня.

"Я просто не хочу быть в таком положении, чтобы говорить это, потому что имею обязанность проверить, могу ли я спасти жизнь", – сказал господин Трамп.

На вопрос о сроках окончания войны он ответил: "Мы делаем все возможное. У меня нет сроков".

Напомним, ранее Трамп заявил, что "не в восторге" от Владимира Путина, ведь тот убивает на войне "слишком много людей". Глава Белого дома также в очередной раз убеждал, что этого "никогда не случилось бы", если бы он был президентом, и что он "унаследовал эту войну".

Как писал OBOZ.UA, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что якобы желает "успеха" Украине. Однако его словам не стоит верить. Глава Кремля лишь задабривает американского лидера, чтобы избежать более сильного санкционного давления, пояснил Владимир Зеленский.

