"Мы дадим отпор": Сикорский о возможной провокации Путина в отношении НАТО

В настоящее время Россия не имеет возможности осуществить полномасштабное вторжение в страны НАТО, поскольку подготовку к такой операции невозможно скрыть. В то же время Кремль может прибегнуть к отдельным провокациям, чтобы поставить под сомнение решимость Альянса.

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Польша в любом случае ответит на нападение. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Для начала масштабной военной операции против стран Альянса России пришлось бы в течение длительного времени концентрировать значительные силы. Подготовка к полномасштабному вторжению в Украину длилась много месяцев и сопровождалась переброской большого количества войск, что было заметно для разведки и союзников.

Сикорский подчеркнул, что атаковать страны НАТО небольшими силами невозможно, ведь для этого нужны многочисленные дивизии и масштабная подготовка. Именно поэтому у Альянса было бы достаточно времени, чтобы заранее увидеть признаки такой угрозы.

Вместо этого более реалистичным сценарием польский министр назвал возможные провокации со стороны Кремля. Россия может пытаться создать ситуацию, которая, по её мнению, продемонстрировала бы жителям Восточной Европы якобы неспособность НАТО отреагировать на агрессивные действия.

В то же время Сикорский заверил, что Польша не останется в стороне в случае нападения. Поляки противостоят России уже около 500 лет и не намерены отказываться от этого, независимо от обстоятельств.

"Если они нападут на нас и люди погибнут, мы дадим отпор. НАТО или нет. В Польше мы сопротивляемся России уже 500 лет и не собираемся останавливаться", — заявил глава МИД Польши.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министерство иностранных дел Польши отвергло заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы возможном разделе территории Украины с участием Польши. В польском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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