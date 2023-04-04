''Мы чувствуем двухпартийную поддержку'': Зеленский провел встречу с делегацией во главе с Помпео

В понедельник 3 апреля Украину посетила делегация политиков, бизнесменов и представителей благотворительных организаций Соединенных Штатов Америки. Возглавил ее бывший Государственный секретарь США Майком Помпео.

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Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что наше государство ощущает двухпартийную поддержку США и поддержку Белого дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

"Такие визиты, встречи – мощный сигнал поддержки украинцев в нашей борьбе за свободу и демократию. Соединенные Штаты рядом с нами, и вместе с нами борются за общие цели", – убежден лидер государства.

Напомним: ранее Помпео поддержал предоставление Украине многофункциональных истребителей F-16. Он также заявил, что Европе нужна новая архитектура безопасности. По словам политика, кремлевского диктатора Владимира Путина нельзя недооценивать.

Помпео, который также ранее был директором ЦРУ, отметил, что для защиты от крупных наземных войн в Европе требуется новая архитектура безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Зеленский заявил, что успехи украинской армии на поле боя в значительной степени обусловлены военной помощью, которую предоставляют западные партнеры Украины, в первую очередь США и Евросоюз. Если Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину, она не сможет победить в войне с Россией;

– с начала российской агрессии в прошлом году более 7000 украинских военнослужащих были обучены в США. Украинские военнослужащие планируют пройти следующий этап военной подготовки в Германии.

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