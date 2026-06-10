'Мяч на ее поле': Туск заявил, что Украина должна взять на себя ответственность за кризис в отношениях с Польшей

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что именно Киев должен взять на себя ответственность за кризис, который возник в отношениях с Варшавой после решения о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" одному из подразделений ССО ВСУ. По его словам, Украина должна предложить такие решения, которые устроят Польшу.

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Об этом Туск сказал во время пресс-конференции в Варшаве во вторник, 9 июня, передает "Укринформ". Он отметил, что выслушал различные аргументы украинской стороны, которые для польской стороны являются "неубедительными".

"Я приложил усилия, и они дали определенный результат: украинская сторона должна взять на себя инициативу и ответственность за этот кризис, а следовательно и за способы выхода из него", – отметил Туск.

Он сообщил, что происходили "убеждения на нескольких уровнях" относительно осознания Украиной, что "мяч на ее поле, и именно украинцы должны пытаться найти хорошее решение". По словам политика, эти усилия на данном этапе дали определенный эффект.

"Я также выступил с инициативой, чтобы в прямом контакте с господином президентом убедить президента Навроцкого, чтобы с польской стороны не было эскалации, и дать украинцам пространство или для отказа от этого решения, или для таких шагов, которые по крайней мере сделают его менее болезненным с нашей точки зрения", – отметил глава польского правительства.

Он добавил, что не имеет впечатления, чтобы решение президента Владимира Зеленского о присвоении этого названия военному подразделению имело целью нанести удар по Польше. В то же время Туск сказал, что обвиняет украинскую сторону в "недостатке чувствительности и исторического понимания". Также, считает политик, Украине не хватает "политической эмпатии и рационального мышления о наших общих интересах".

Он подчеркнул, что пытается объяснить украинцам, что, прежде всего, в их интересах является "построение отношений на исторической правде и взаимном уважении, а также понимание, что будущее не может стать жертвой прошлого".

"И здесь Украине, без сомнения, еще много работы впереди. Сложные соседские отношения нужно строить на правде и попытке понять взаимные намерения. Украинцы этого не сделали, и сегодня мы имеем из-за этого серьезную проблему. Мои усилия заключались в том, чтобы украинцы поняли: именно их роль – помочь всем нам решить эту проблему, они сделали определенные шаги, но пока недостаточные", – резюмировал Туск.

Ранее Туск раскритиковал решение президента Украины о присвоении названия "Героев УПА" одному из подразделений Сил обороны. Тогда он тоже заявил, что ответственность за урегулирование конфликта вокруг исторической памяти сейчас лежит на украинской стороне.

Туск назвал досадным развитие событий вокруг нового наименования украинского подразделения. Он отметил, что Польша приложила значительные усилия для преодоления исторических противоречий между двумя народами.

Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал президента Польши Кароля Навроцкого взвешенно подойти к вопросу возможного лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Он отметил, что было бы неприемлемо, если бы Зеленского лишили высшей польской награды, а бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который берет от Путина деньги, продолжил оставаться ее кавалером.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет поддерживать евроинтеграцию Украины, но не будет предоставлять никаких особых условий на пути к членству в ЕС.

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