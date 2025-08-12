Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на каком из пунктов пропуска ожидаются очереди

На пункте пропуска "Устилуг-Зосин" (Польша) начинаются ремонтные работы, из-за чего водителям советуют учесть задержки. По состоянию на сейчас в очереди стоит около 150 автомобилей, ожидается увеличение времени пересечения границы. Водителям советуют планировать маршрут заранее и рассматривать альтернативные пункты пересечения.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПС). По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области, планируется замена дорожного покрытия на полосах движения в направлении выезда из Украины.

Во время проведения работ движение транспорта будет организовано в реверсном режиме, то есть в обе стороны по полосам, которые остаются свободными. Это может привести к замедлению пропуска и образованию очередей, особенно в пиковые часы. По состоянию на 12:00 сегодня на выезд из Украины ожидают около 60 легковых автомобилей, автобусов в очереди нет, а для грузовых автомобилей свыше 7,5 тонн действует только электронная очередь.

Кроме того, параллельно продолжаются ремонтные работы автомобильного моста в зоне пункта пропуска, что также влияет на организацию движения. Водителям рекомендуют заблаговременно учитывать возможные задержки, планируя маршрут, и по возможности пользоваться другими пунктами пропуска на украинско-польской границе. "Просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок", – отмечают в ГПС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 4 августа 2025 года на украинской стороне пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" начались ремонтные работы. Они предусматривают обновление кровли, навесов, подпорной стенки и помещений зоны таможенного контроля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!