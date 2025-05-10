'Путин должен ответить': Мерц в Киеве предупредил Россию о 30-дневном перемирии и озвучил угрозу

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что, если Россия отвергнет предложение о прекращении огня на 30 дней, ее будут ждать тяжелые последствия. Речь идет, в частности, об ужесточении санкций против Москвы.

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Мерц добавил, что в случае прекращения огня за 30 дней можно подготовиться к мирным переговорам. Об этом канцлер заявил в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, Украина и союзники выступают за прекращения огня как минимум на 30 дней. Мерц отметил, что этот период перемирия можно будет использовать, чтобы фундаментально подготовиться к мирным переговорам.

"Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовить мирные переговоры. Теперь мяч на стороне Путина. Путин должен ответить на это предложение", – сказал федеральный канцлер.

Также он добавил, что Европейский Союз, США и Великобритания договорились усилить санкционное давление на Россию, если после выходных не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня. Мерц подчеркнул, что в случае несогласия Москву ждут новые санкции, а Украине будет предоставляться масштабная помощь – политическая, финансовая и военная.

"Мы согласились предложить и потребовать 30-дневного прекращения огня в течение периода, в течение которого также могут состояться мирные переговоры. А также четкий сигнал: если это не удастся, США ужесточат санкции против России", – заявил канцлер.

В то же время Мерц не исключил, что он можеит провести прямой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Федеральный канцлер уточнил, что готов к такому диалогу, если это поможет покончить с войной.

Напомним, 10 мая в Киев прибыли сразу несколько высокопоставленных европейских политиков, которые примут участие в ряде международных встреч в рамках "коалиции решительных". Украинскую столицу посетили президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова выступил с заявлением о необходимости достичь 30-дневного перемирия между Россией и Украиной. Это срочно нужно сделать, чтобы активизировать переговорный процесс, который потенциально может привести к миру в Украине.

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