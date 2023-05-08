Коли тільки з’явилась інформація про так звану "атаку на кремль", яка була оприлюднена путінською владою тільки на наступний день після цієї сенсаційної події, яка відбулась ще приблизно в 2 годині ночі, у багатьох, в тому числі і у мене ця "сенсація", викликала глибоку недовіру. Якось воно все виглядало не правдоподібно, більше нагадувало на штучно створену сенсацію, ніж на реальний факт атаки на кремль.

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Якщо це була не справжня атака на путіна, а вірніше замах на президента росії, то що це було, а саме головне - для чого?Мені видається, що путін задумав якусь надзвичайну подію, що за своїми масштабами і наслідками, буде здатна вплинути на суспільну свідомість російського населення, і можливо - буде мати серйозні наслідки для людства.

Той факт, що кремль, як сакральний символ влади росії, був задіяний в цій провокації, яку однозначно організували спецслужби росії, свідчить лише про масштаби майбутньої провакації, яка і є головним планом путіна і його основним розрахунком, як врятувати владу і своє життя.Яка зараз головна небезпека для путіна? Не український контрнаступ і звільнення української землі від агресора, не військова поразка у цій війні, яку путін розпочав і так ганебно програє, не відновлення українського суверенітету на усій території України в межах кордонів станом на 1991 рік, і навіть, не звільнення Криму і повернення його під українську юрисдикцію, а - паніка російського населення, бунт і початок найбільшої трагедії століття - громадянської війни і знищення та розпад росії, як суверенної держави.

Але причиною цієї геополітичної трагедії, яку спричинив путін, якраз і буде український контрнаступ, що й стане тим спусковим гачком для того, щоб запустити механізм знищення путіна, федеральної влади і російської державності.Ще є багато люлей, які добре памятають, як путін прийшов до влади, а також і що підштовхнуло російське населення проголосувати за путіна - вибухи житлових будинків у різних містах росії, про що багато було написано і сказано. Хто це все організував і для чого. Якщо ця інформація є достовірна, то виходить, що усі ці люди і перебувають разом з путіним у верхівці влади в росії.Ці люди зрозуміли, що наступ української армії буде такий потужний і матиме такі наслідки, що утримати російське населення у покорі не вдасться.В росії несподівано для влади може розпочатись масштабна паніка, яка дуже швидко переросте в громадянську війну, що завершиться катастрофою.Для того щоб уникнути цієі паніки і катастрофічних наслідків, путін, напевно, і задумав таку грандіозну провокацію, заради якої дозволив здійснити атаку кремля, повністю дискредитувати систему протиповітряної оборони росії, а загалом - принизити росію та її збройні сили.Є ще одна дуже важлива деталь - путінська влада не маючи зовсім ніяких доказів, навіть не з’ясувавши природу цих вибухів над кремлем, на офіційному рівні визнала, що ці вибухи спричинили українські беспілотники і що це був напад ЗСУ, який був здійснений за вказівкою США.

Як тільки з’явилась ця інформація про атаку на кремль та український слід у ній, путінські пропагандисти вчинили надпотужний пропагандистський терор російського населення. Масштаби ненависті до української влади, ЗСУ і взагалі українського народу не піддаються якомусь розумному поясненю. Хоча, правда, ми вже звикли до відвертої і цинічної українофобської пропаганди російської влади, але те що відбувається на центральних телеканалах росії останніми днями, свідчить про те, що такий шалений психологічний україноненависьницький психоз повинен створити у російського населення образ найбільших ворогів росії - США та України.

Це не спроста.Усі ці психологічні трюки лише підтверджують, що путінська влада готує якусь дуже знакову провокацію.Для путіна зараз надзвичайно необхідно було б щоб російське населення і путінська влада були максимально єдиними щодо оцінки та сприйняття тих антиукраїнських провокацій, які організовують спецслужби росії. Путін хоче довести психологічний стан російського населення до такої межі, коли це населення виправдає будь-які кроки свого фюрера, навіть відверто божевільні. Багато років путінська влада завдяки пропаганді формувала 9 травня, як найбільше свято для росії, приписуючи саме росії і саме російському народу основну заслугу та основний внесок у перемогу над гітлером.

Саме в цей день, путін намагався максимально підвищити свій рейтинг.9 травня в росії будуть масово святкувати, незважаючи на те, що в багатьох містах скасували військові паради — в москві і в багатьох обласних центрах, вони все ж відбудуться.Не можна виключати, що саме в цей день, путін зважиться на зухвалу провокацію.

Це може бути і вибухи чи обстріли військових колон чи колон ветеранів, це можуть бути й інші можливі варіанти цих провокацій. Головна їхня мета - зухвалість і жертви. Кремлівська пропаганда тут же звинуватить Україну в наслідках, які спричинить ця провокація.Єдине, що важливо для путінської влади, щоб ці наслідки були таких масштабів, щоб можна було б виправдати будь-які подальші дії путіна.Що може вчинити путін?Не хочеться нічого прогнозувати, але є якесь неприємне відчуття, що путін зважиться здійснити божевільний крок, який може призвести до глобальної ядерної катастрофи.Найбільш авторитетні аналітичні центри світу та окремі відомі експерти вказують на те, що путін шаленими темпами втрачає владу. Але не можна не дооцінювати здатність путіна до непередбачуваних вчинків. Багато з того, що відбувається останніми днями, дає підстави припускати, що путін почав реалізовувати якийсь свій план.Що це за план - невідомо.

Але є обгрунтовані підстави припускати, що путін може зважитись на найбільш божевільний крок, який давно обговорюється.Єдина надія на те, що наші друзі ретельно слідкують за тим, що там відбувається у путіна в бункері і не допустять щоб путін вчинив божевільний крок.

Нам потрібно спокійно пережити цей день 9 травня, щоб потім з великою радістю і піднесенням святкувати нашу Перемогу.