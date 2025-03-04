Безусловно, Европейский Союз с экономической точки зрения превосходит Россию в 9 раз, а ЕС вместе с Великобританией — в 11 раз. Население одного только ЕС в 3 раза больше, чем в России, а если прибавить Великобританию и Украину, то в 4 раза.

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С точки зрения науки и технологий, включая производство более современных и точных видов вооружений, возможности Европейского Союза и Великобритании несоизмеримо выше, чем у России.

Однако миролюбивая Европа до последнего времени не ощущала реальной угрозы. Поэтому средства, которые могли бы пойти на военные нужды, направлялись, например, на усиление социальной защиты, здравоохранения, бесплатного образования и поддержку фермеров.

Но в последние годы стало совершенно очевидно, что Европа сталкивается с серьезными проблемами безопасности. Оборона Украины — это неотъемлемая часть общей европейской безопасности. Поражение Украины откроет для самой Европы крайне опасные перспективы.

Именно поэтому в последнее время звучал главный вопрос: смогут ли европейские лидеры проявить достаточную решимость и дальновидность, чтобы защитить Украину, а вместе с ней и всю Европу от российской угрозы? Теперь становится ясно, что да, европейские лидеры обладают как дальновидностью, так и необходимой волей.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов выделить 800 миллиардов евро на усиление обороноспособности Европы. При этом 150 миллиардов евро будут направлены на оперативное укрепление противовоздушной обороны Европы и обеспечение Украины необходимым вооружением.

Те, кто думал, что перед лицом российской агрессии Украина останется без поддержки и защиты, вновь поспешили с выводами.