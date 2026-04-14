'Можем производить вдвое больше': Зеленский сказал, чего не хватает для работы ОПК на полную мощность

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс имеет потенциал работать вдвое мощнее, чем сейчас. В то же время главным препятствием для этого остается недостаток финансирования.

Видео дня

Об этом он сказал во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

По словам президента, сейчас большинство вооружения, которое используют Силы обороны Украины, как для боевых действий, так и для защиты неба и дальнобойных операций, уже производится внутри страны. Это также открывает возможности для международного сотрудничества, в частности в сфере так называемых drone deals с партнерами.

Однако имеющиеся производственные мощности украинского ОПК используются лишь частично. Зеленский отметил, что потенциал отрасли как минимум вдвое превышает текущие объемы производства, но расширение сдерживается нехваткой финансовых ресурсов.

"Объем возможностей украинского оборонного производства в два раза больше, чем мы используем сегодня, потому что нам просто не хватает денег", – сказал президент.

Глава государства выразил надежду, что Германия как один из лидеров Европейского Союза будет способствовать разблокированию около 90 миллиардов евро финансирования. Это позволит Украине значительно нарастить закупки собственного вооружения, в частности беспилотников, и увеличить их количество на поле боя.

Отдельно Зеленский упомянул программу PURL, которая направлена на усиление противовоздушной обороны, в частности против баллистических угроз. По его словам, сейчас Европа не имеет достаточных возможностей в этой сфере, однако в будущем Украина и европейские партнеры могут наладить совместное производство антибаллистических систем.

К тому времени, подчеркнул президент, критически важно обеспечить финансирование программы PURL, чтобы гарантировать защиту гражданского населения от ракетных атак.

"Я на сто процентов уверен, что в конце концов Европа с Украиной будут производить антибаллистические системы. Но пока с этим есть дефицит, мы должны защищать наших людей, и для этого нужна программа PURL", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

Во вторник, 14 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин и встретился с канцлером Фридрихом Мерцем. По итогам визита заключены новые договоренности об оборонном сотрудничестве – всего 10 соглашений по важнейшим направлениям .

Украина и Германия согласовали новый пакет сотрудничества на €4 млрд. В него вошли сотни ракет для Patriot, deep-strike и mid-strike дроны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!