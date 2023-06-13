Россияне клюнули на наживку и включились в игру в переименование городов. Их ужасно задела идея переименования России в Московию, но реагировать на нас они считали ниже своего достоинства.

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Далее текст на языке оригинала.

А от ідея поляків перейменувати Калінінград в Кролевець їх вивела з себе і росіяни вирішили "повернути" польським містам німецькі назви: Данціг, Бреслау і т.д.

Якщо росіян від цього так пучить, ми маємо продовжити їхню ж традицію "не дадим переписать историю" і, вважаю, що Москві треба повернути історичну назву "Кучково". Наведу цитату з мудрої статті: "Москва первое время носила второе название Кучко́во (по владениям суздальского боярина Кучки). В новгородской берестяной грамоте второй половины XII века Москва упомянута как Кучко́в[77]. В ходе событий междоусобной войны 1174—1176 годов, осенью 1176 года Москва и окрестные сёла были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен[6]".

Насправді, парламент має хоча б зареєструвати такий законопроект, адже для інформаційно-психологічної війни немає нічого кращого ніж дискусія про Кучково на фоні контрнаступу.

Смішний ворог - наполовину знищений ворог.