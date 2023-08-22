Человеконенавистническая идеология русского фашизма – рашизма предполагает создание из России нового имперского государства. Для того, чтобы доминировать над другими нациями, Москва испытывает нехватку населения на значительной территории Российской Федерации. Кремлёвские фашисты решили улучшить демографическую структуру своего государства за счёт похищения людей из Украины.

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Особенно это касается детей, учитывая, что Москва имеет широкие планы прививания молодому поколению великорусской шовинистической идеологии, учитывая, что взрослое население, уже сформировавшее своё мировоззрение, менее подвергается кремлёвскому зомбированию. Поэтому упор делается особенно на подрастающее поколение. Своей задачей Москва ставит причинить глубокую боль украинскому народу, который в большинстве своём стал в смертный бой с российским агрессором. Поэтому уничтожает украинские города постоянными ракетными ударами, разрушая жилье, энергетическую и транспортную инфраструктуру, дома культуры и больницы. Поняв, что украинцев покорить очень сложно, Кремль стал делать ставку на детей с временно оккупированных украинских территорий, из которых Москва решила воспитать ревнивых путинистов. Сделать это в Украине даже при присутствии российских оккупационных войск очень сложно, поэтому Кремль решил массово вывозить украинских детей к себе на территорию РФ, где планируется воспитывать из них российских патриотов.

Россияне нанесли очередной циничный удар ракетой Искандер-К по Драматическому театру в Чернигове. В результате 7 погибших и 129 раненых. Россия не впервые наносит ракетный удар по центральной части крупного украинского города. До этого так же атаковали Киев, Харьков, Одессу, Винницу. Разрушение Драматического театра в Чернигове напоминает о варварской атаке Драматического театра в Мариуполе. Сейчас для большего количества жертв россияне выбрали для атаки выходной день, христианский праздник Преображения Господня – когда многие жители и гости города прогуливались по его центральной части. В очередной раз жертвами российских террористических атак становятся дети. Среди семи погибших в Чернигове – 6-летняя София, которая через несколько дней готовилась стать первоклассницей.

Российская Федерация систематически вывозит детей из Украины, чтобы улучшить собственную демографическую ситуацию. На днях Россия вывезла ещё 450 детей с оккупированных территорий Украины, разместив их в детских лагерях Краснодарского края. В общей сложности Москва вывезла 19546 детей из Украины – и речь идет только о тех случаях, когда был официально зафиксирован факт вывоза ребенка. Сама Россия озвучивает цифру более 700 тысяч, озвученную кремлёвской пропагандой, но следует помнить, что процесс вывоза украинских детей начался ещё в 2014 году, после оккупации украинских Крыма и части Донбасса. Действительное количество вывезенных из Украины детей может быть намного выше официальных цифр, ведь неизвестна точная статистика вывоза с территорий, которые находятся под оккупацией. Вывоз украинских детей стал главным условием выдачи ордера на арест Владимира Путина со стороны Международного уголовного суда (МКС) в Гааге. Россия пытается сделать невозможным возвращение украинских детей домой – меняет их фамилии, рассредоточивает по всей территории РФ, отдает в приемные семьи. Как правило, украинские дети вывозятся в те регионы РФ, в которых вымирает местное славянское население или в экономически отсталые – Чечня, Чувашия, Сибирь, Дальний Восток.

Демографический кризис в РФ стал дополнительным стимулом к вывозу украинских детей. Таким образом, Путин пытается преступным путём увеличить численность населения в России. Украинские дети в РФ подвергаются пропагандистской обработке, их учат ненавидеть Украину, прививают ложные ценности "русского мира". Их вывозят не только на территорию России, но и в Беларусь, где создано по меньшей мере 4 лагеря. Белорусский диктатор Александр Лукашенко не отрицает этот факт. Он им даже гордится и отмечает, что Минск, возможно, ещё будет принимать украинских детей, вроде бы по гуманитарным соображениям. Очевидно, Минск не очень разбирается в международном гуманитарном праве. За такие действия псевдо глава Беларуси также может получить от МКС ордер на арест и тогда вместе с Путиным будет в одной компании тех, кого осудит международное правосудие как похитителей детей, а это серьёзное международное уголовное преступление. Настало время, когда Россия должна быть признана на международном уровне государством-террористом, похищающей чужих детей.