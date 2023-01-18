'Москва категорически не заинтересована в мире': в МИД Украины отреагировали на заявление Лаврова по поводу переговоров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что о переговорах между Россией и Украиной на основе предложений Киева "не может быть и речи". Это заявление свидетельствует только об одном: Москва категорически не заинтересована в прекращении войны, а все ее "миротворческие потуги" - только дымовой занавес для дальнейших преступлений против украинцев. Об этом заявили в украинском МИД. По словам спикера дипломатического ведомства Олега Николенко, "не может быть и речи" только об одном: о победе России в развязанной ею агрессивной войне против нашего государства.

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Николенко процитировал распространенную СМИ фразу Лаврова, заявившего, что переговоры между Москвой и Киевом на основе мирного плана президента Украины Владимира Зеленского "не может быть и речи".

"Лавров в очередной раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада – лишь дымовой занавес для подготовки к очередной российской террористической атаки по Украине", - отметил Николенко.

Он констатировал, что цивилизованный мир уже давно не обращает внимания на заявления Москвы. Западные партнеры нашего государства осознают, что мир на условиях агрессора невозможен.

"Украина получила широкую международную поддержку Формулы мира Президента Зеленского. Это – комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу", - подчеркнул спикер МИД Украины.

И главным "аргументом" в пользу завершения войны станет мощь Сил обороны Украины, базирующаяся на мужестве украинских воинов и современном оружии, предоставляемом украинскому войску западными партнерами.

"Чтобы ускорить наступление этого момента (выполнение Россией "формулы мира" Зеленского. – Ред.), команда МИД во главе с Дмитрием Кулебой будет продолжать работать над обеспечением сил обороны Украины всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности", боеприпасами, тренировкой наших защитников и финансами. Украина победит, а Россия – проиграет. Об ином не может быть и речи", – подчеркнул Николенко.

Напомним, презентованная Зеленским формула мира предусматривает 10 ключевых составляющих:

1. радиационная и ядерная безопасность;

2. продовольственная безопасность;

3. энергетическая безопасность;

4. освобождение всех пленных и возврат депортированных;

5. выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

6. вывод российских войск и прекращение боевых действий;

7. возвращение справедливости: трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба;

8. противодействие экоциду;

9. гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации;

10. фиксация окончания войны.

Глава государства активно проводит переговоры с мировыми лидерами, убеждая их поддержать предложения Украины.

В России же "формула мира" Зеленского вызывает настоящее бешенство. Так, комментируя мирный план Киева, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал неприемлемыми для России требования, предъявляемые главой государства.

"О переговорах с Зеленским не может быть и речи. Хотя бы потому, что он законодательно запретил проводить такие переговоры с российским правительством", – сказал Лавров.

Ранее по поводу украинского видения, как должна завершиться война, также высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы никогда не соблюдали чужие условия, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл", – заявил спикер главы РФ.