Если бы Америка захотела, она бы предоставила Украине столько оружия, что война закончилась бы за месяц нашей безоговорочной победой.

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Следующий месяц ушёл бы на то, чтобы исключить россию из ООН, а Венгрию из НАТО, принять в НАТО Украину, а условного Каспарова/Ходорковского/Навального сделать Уполномоченным ООН по временному управлению бывшей российской федерацией.

Цивилизация была бы спасена и сказала бы Соединённым Штатам очень большое спасибо.

Но Америка после этого уже стала бы не так нужна. Вдобавок её военно-промышленный комплекс потерял бы заказы. И очень быстро США пришлось бы делать нового монстра. Видимо — из Китая.

Ибо американская мощь держится на противостоянии. Америке необходим враг, от которого надо защищать всех и в том числе себя. Не защитить, а именно защищать. Постоянно. И на этом держаться.

Борьба-защита-покровительство — триединый способ её существования. Иначе она не будет Великой. А не быть Великой она не может.