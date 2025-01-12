Мог ли Трамп предотвратить вторжение РФ в Украину: Кулеба дал ответ

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что полномасштабная война России против Украины в 2022 году была неизбежной. Однако ее начало можно было бы отсрочить.

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Об этом он рассказал в интервью BBC. Таким образом Кулеба прокомментировал заявление Дональда Трампа, который утверждает, что мог бы предотвратить вторжение, если бы оставался в должности президента США.

"Эта война должна была произойти, избежать ее было невозможно. Но отсрочить ее на месяце – это реальный сценарий", – сказал Кулеба.

По его мнению, решение Путина начать агрессию основывалось на его уверенности в слабой реакции Запада. Российский диктатор считал, что мировые лидеры будут и дальше придерживаться пассивной политики и будут избегать решительных шагов в ответ на агрессию.

Экс-министр подчеркнул, что осторожная стратегия ведущих западных стран, в том числе США и Германии, стремившихся избежать "эскалации", существенно ослабила позиции Украины в противостоянии с Россией. По его словам, если бы международное сообщество еще до начала вторжения ужесточало, украинские силы сегодня имели бы значительно лучшие условия для обороны.

Напомним: избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для того, чтобы "положить конец войне". Однако точной даты переговоров республиканец не назвал.

В Кремле в ответ на это заявили, что Путин якобы готов встретиться с Трампом "без всяких условий". Там указали, что для этого нужно только желание Вашингтона и не забыли напомнить о позиции относительно Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что пока Владимир Путин не откажется от своих требований, никакие переговоры не приведут к устойчивому миру. То, чего хочет российский диктатор, в ISW трактовали как "полную капитуляцию Украины", поэтому эти условия делают невозможным завершение войны.

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