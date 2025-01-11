Никакие переговоры не приведут к устойчивому миру, пока Путин не откажется от своих требований по Украине – ISW

В Кремле отреагировали на заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о подготовке к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. Там заявили, что Россия якобы готова к переговорам "без предварительных условий", напомнив при этом о своих ультимативных требованиях к Украине.

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Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW). Аналитики уверены: пока Путин не откажется от своих требований, никакие переговоры не приведут к устойчивому миру.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков 10 января снова сделал заявление о переговорах между РФ и США об окончании российско-украинской войны. Комментируя слова Трампа об организации встречи с Путиным, Песков выдал, что российский диктатор "открыт" для контактов с международными лидерами и что "никаких условий для этого не нужно".

В то же время Песков снова напомнил об ультимативных требованиях Путина к Украине. По его словам, Кремль сохраняет свою "неоднократно озвученную" позицию, которую глава государства-агрессора сформулировал в июне 2024 года и повторил во время "Прямой линии" в декабре.

Так, в Кремле потребовали смещения президента Украины Владимира Зеленского и действующего украинского правительства, назвав это "денацификацией". Также Путин требует разоружения украинской армии и резкого и существенного сокращения численности личного состава Вооруженных сил Украины. Кроме того, в Москве хотят, чтобы Киев отдал России значительные территории на востоке и юге, включая деоккупированные и те, на которые сапог российского оккупанта не ступал вовсе. Эти требования в ISW трактовали как "полную капитуляцию Украины", а потому они делают невозможным завершение войны.

"Никакие переговоры не приведут к значимому или устойчивому миру, пока Путин остается приверженным этим требованиям – независимо от "желания" Кремля вести переговоры с западными лидерами", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что ВСУ контратаковали под Бердиным и Кругленьким на Курщине. Незначительных успехов удалось добиться и российским войскам. Однако большинство их побед, о которых писали российские пропагандисты, так и остались только в сообщениях Z-пабликов.

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