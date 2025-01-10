В Кремле заявили, что Путин готов ко встрече с Трампом, и заговорили о позиции относительно Украины

У российского диктатора Владимира Путина заявили, якобы он готов встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом "без каких-либо условий". Там указали, что для этого нужно только желание Вашингтона, и не забыли напомнить о позиции относительно Украины.

Видео дня

Такие высказывания 10 января прозвучали от путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Он же заявил, что никаких конкретных запросов от команды республиканца Москве "пока не поступало".

Напомним, что в этот день агентство Reuters процитировало слова Трампа перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго (Палм-Бич, штат Флорида).

"Путин хочет встретиться. Он сказал это даже публично, и мы должны покончить с этой войной. Это кровавая каша", – сказал политик, добавив, что "мы это организовываем", но не указав какой-либо даты.

Так он повторил свое предварительное заявление, что это в Кремле попросили о встрече, но с российской стороны и дальше говорят обратное. В частности, вслед за новостью об этом пропагандистские паблики РФ распространили комментарии Пескова кремлевским медиа.

"Москва приветствует желание Трампа вести диалог с "президентом" России, но конкретных планов по поводу встречи пока нет. Предварительные условия для диалога не нужны, нужно взаимное желание лидеров", – сказал он.

По его словам, "действия по организации контактов" Путина и Трампа начнутся, когда республиканец официально вступит в должность президента США (инаугурация запланирована на 20 января. – Ред.).

Вместе с тем путинский спикер напомнил, что позиция России по отношению к Украине известна – "она последовательна, предельно четка и всем хорошо ясна". Также сделал выпад в адрес действующих американских властей и в сторону стран Европы: обвинил их в поддержке Киева, утверждая, что именно это "продолжает войну".

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Washington Post в декабре писало о вероятной встрече Трампа с Путиным в 2025 году. По словам аналитиков, он хочет получить репутацию "глобального миротворца", закончив войну в Украине, тогда как российский диктатор имеет другую цель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!