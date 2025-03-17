Моди заявил, что Индия готова выступать миротворцем 'везде, где может', и заговорил о диалоге между Украиной и РФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди убежден, что решение относительно полномасштабной войны в Украине придет только тогда, когда Киев и Москва сядут за стол переговоров. Его же страна, имеющая "сердечные отношения" с обеими сторонами, готова выступить миротворцем.

Видео дня

В частности, индийский чиновник выразил готовность поговорить как с украинским лидером, так и с российским диктатором, чтобы призвать к миру. Об этом он сказал в интервью Лексу Фридману, вышедшему на YouTube-канале журналиста 16 марта.

По словам Моди, Индия как родина Будды и Магатмы Ганди поддерживает мир, а не войны, и готова взять на себя роль миротворца между воюющими странами. Также он добавил, что имеет "сердечные отношения" как с РФ, так и с Украиной.

"Везде, где мы можем выступить миротворцами, мы с радостью берем на себя эту ответственность... Я могу сесть с Путиным и сказать: "Сейчас не время для войны". И то же, по-дружески, могу сказать президенту Зеленскому: "Брат, сколько бы людей не поддерживало тебя по всему миру, на поле боя решения не найти", – указал глава индийского правительства.

По его мнению, только мир может являться ключом к разрешению войны. А решение придет только тогда, "когда и Украина, и Россия сядут за стол переговоров.

Он подчеркнул, что в этом вопросе Киев может совещаться с союзниками, впрочем, это "не принесет плодов", поскольку в дискуссии должны участвовать обе стороны войны.

"Сначала обрести мир было трудно, но я надеюсь, что сейчас ситуация способствует продуктивному диалогу между Украиной и Россией", – добавил Моди.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он приветствовал "мирную инициативу" американского лидера по войне РФ против Украины и согласился, что "обеим сторонам придется сесть за стол переговоров".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!