Моди назвал Трампа другом и сделал заявление о 'мирном урегулировании конфликта в Украине'

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о поддержке позиции президента США Дональда Трампа по "урегулированию конфликта в Украине". Причем глава индийского государства назвал американского лидера своим другом.

Об этом Нарендра Моди написал в сети Х. Так индийский премьер ответил на поздравления Трампа с днем рождения Моди.

"Спасибо Вам, друг мой, господин президент Трамп, за Ваш телефонный звонок и теплые поздравления с моим 75-летием. Как и Вы, я также полностью предан делу вывода всеобъемлющего и глобального партнерства между Индией и США на новые высоты. Мы поддерживаем Ваши инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине", – в частности, написал индийский премьер в сети.

В то же время индийская служба статистики под сообщением премьера уточнила, сколько дипломатических встреч на высоком уровне состоялось между Индией и США за последние годы. Так, в 2010 году были 4 встречи, в 2012 – 5, в 2014 – 6, в год, когда Трамп впервые стал президентом – 7, а в 2018 – 8.

Количество встреч росло и за годы власти демократов. В 2020 состоялось 6 встреч (что объяснили "влиянием COVID-19"), в 2022 – 9, а в 2024 – 12. Но к сентябрю 2025 уже состоялось 11 встреч.

Отношения США и Индии

Напомним, что в рамках торговой войны Трампа в конце августа вступили в силу новые пошлины США на индийские товары. Общий тариф США на индийские товары вырос до 50% для, по словам американского лидера, "ослабления экономической базы России".

Хотя Индия была одной из первых стран, которые начали торговые переговоры с администрацией Трампа, переговоры результатов не достигли. Трамп уже тогда отметил, что хотя Нью-Дели и Вашингтон "очень хорошо ладят", лично он не рассматривает отмену пошлин для Индии.

Как сообщал OBOZ.UA, отношения еще больше ухудшились после того, как Трамп недавно раскритиковал Индию за покупку ею российской нефти. Правда, у Трампа надеются, что Индия в течение ближайших двух месяцев может извиниться перед США и начать переговоры о торговом соглашении.

