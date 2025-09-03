"Мы очень хорошо ладим": Трамп сказал, рассматривает ли отмену пошлин для Индии. Видео

Президент США Дональд Трамп не рассматривает отмену пошлин для Индии. Он считает, что Нью-Дели и Вашингтон "очень хорошо ладят".

Видео дня

Впрочем, как заявил американский лидер, торговля между двумя странами в течение многих лет была "односторонней". Поэтому он пока не будет отменять 50% тарифы против Индии, введенные за покупку российской нефти.

"Это изменилось только с моим приходом, благодаря нашей тарифной политике. Индия взимала с нас огромные тарифы. Они были почти самыми высокими в мире, и поэтому мы мало торговали с Индией, а они с нами много. Потому что мы не взимали. По-дурацки, мы с них ничего не брали", – отметил президент США, отвечая на вопрос журналистов.

Он добавил, что "они" (Индия. – Ред.) массово присылали США все, что производили.

"Они заливали нашу страну (своим товаром. – Ред.). Мы же ничего не отправляли, потому что они взимали 100% тарифы, понимаете", – резюмировал Трамп.

Ранее сообщалось, что США ввели дополнительные 25% пошлины в отношении импорта из Индии, поскольку эта страна не прекратила покупать дешевую российскую нефть до отведенного времени. Таким образом в целом торговые сборы выросли до 50%, поскольку еще 25% было введено ранее.

Что предшествовало

Пошлины были повышены после пяти раундов неудачных переговоров. Индийские чиновники неоднократно выражали надежду, что США могут ограничить свои пошлины ставкой в 15%, которая действует в отношении товаров из других важных торговых партнеров – Японии, Южной Кореи и Европейского Союза.

Впрочем, представители обеих сторон обвинили друг друга в политических ошибках и пропущенных сигналах и срыве переговоров. По данным Бюро переписи населения США, двусторонняя торговля между этими странами в 2024 году составила $129 млрд, причем дефицит торгового баланса США составил $45,8 млрд.

Напомним, что в Индии считают неоправданными и необоснованными любые обвинения в покупке нефти у России со стороны Европейского Союза (ЕС) и США. В Нью-Дели не готовы слушать такие заявления от стран, которые и сами торгуют со страной-агрессором.

А 4 августа Трамп открыто назвал Индию причастной к гибели мирных украинцев из-за финансирования российской экономики. "Из-за этого я существенно повышу пошлину, которую Индия платит США", – пригрозил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал о намерении США ввести 100-процентные пошлины на товары из Китая, если эта страна продолжит закупать нефть у России. Министр финансов США Скотт Бессент уже предупредил местных чиновников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!