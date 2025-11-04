Мобильное приложение партии Мадьяра атаковали хакеры: он отверг причастность Украины и потроллил Орбана

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Украина не имеет никакого отношения к кибератаке на мобильное приложение его политсилы. Он высмеял версию премьер-министра Виктора Орбана, который ранее намекнул на украинский след.

Как сообщило издание "Европейская правда", такое заявление Мадьяр сделал в эфире местного телеканала ATV. В материале приводится комментарий Мадьяра, который отреагировал на обвинения Орбана, заявив, что такая версия выглядит абсурдно.

"Кто-то в Венгрии серьезно верит, что в Украине, где идет война, украинцы разрабатывают приложение, а затем взламывают собственное приложение?" – процитировало политика издание.

Ироническая реакция Мадьяра

Во время эфира Мадьяр не только отрицал причастность Украины, но и намекнул, что за атаками могут стоять совсем другие игроки.

"Схема этих атак абсолютно очевидна, не только в отношении нашего приложения, но и нашей ИТ-системы, которая почти год находится под постоянными атаками, большую часть которых мы отбили", – подчеркнул он.

Политик также анонсировал создание Министерства цифровизации и кибербезопасности, если его партия придет к власти. По его словам, такая структура могла бы системно усилить защиту государственных и частных ресурсов от внешних вмешательств.

Утечка данных и обвинения

В воскресенье провластные венгерские СМИ сообщили, что в сети появилась база данных, связанная с партией "Тиса". Она якобы содержит имена, адреса электронной почты и другие данные около 200 тысяч человек. Сам Мадьяр назвал это результатом кибератаки, которая продолжается в течение нескольких месяцев.

"Мы имеем дело с международными сетями, заинтересованными в сохранении власти Орбана", – сказал он, добавляя, что попытки дискредитации "Тисы" продолжаются системно.

Это не первый случай, когда венгерские власти пытаются связать оппозиционную партию с Украиной. Еще в начале октября официальные лица утверждали, что утечка данных из приложения произошла из-за участия украинских разработчиков, однако доказательств не привели.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как лидер венгерской оппозиции, руководитель партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил Россию во вмешательстве в политику Венгрии. Он отреагировал на заявление российской Службы внешней разведки (СВР), в котором говорилось о том, что якобы Еврокомиссия имеет планы "изменить режим в Будапеште".

