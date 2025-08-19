Мадьяр обвинил Россию в попытке вмешаться во внутреннюю политику Венгрии: в чем причина

Лидер венгерской оппозиции, руководитель партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил Россию во вмешательстве в политику Венгрии. Он отреагировал на заявление российской Службы внешней разведки (СВР), в котором говорилось о том, что якобы Еврокомиссия имеет планы "изменить режим в Будапеште".

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на заявление СВР и ответ на него Петера Мадяра в Facebook.

В своем заявлении, опубликованном в среду, 13 августа, российская разведка назвала Мадьяра "лояльным к глобалистским элитам". СВР утверждала, что Еврокомиссия якобы считает нынешнее руководство Венгрии все более серьезным препятствием на пути к "единой Европе" и рассматривает возможность "смены режима в Будапеште".

Петер Мадьяр, чья популярность стремительно растет, а его партия "Тиса" лидирует над "Фидес" премьера Виктора Орбана в большинстве опросов, расценил заявление СВР как прямую попытку России вмешаться и повлиять на венгерских избирателей.

"Спустя 34 года Россия снова хочет прямо вмешаться в венгерскую политику, хочет снова неизбирательно повлиять на решения венгерских избирателей. Вчера официально начата операция против Венгрии. Иностранная, не союзническая страна активно вмешивается во внутренние дела нашей страны", – подчеркнул Мадьяр.

Лидер "Тисы" заявил, что Россия готовит "дезинформацию, угрозы, хакеров, фермы цифровых троллей, дезинформацию, шантаж". Он обвинил действующую власть Венгрии в бездействии на фоне этой операции РФ.

Мадьяр требует "немедленного объяснения" от посла России в Венгрии о том, с какой целью РФ вмешивается во внутренние дела страны.

Напомним, что оппозиционная партия "Тиса" уверенно обгоняет "Фидес" Орбана за год до выборов в Венгрии. Согласно июньскому опросу, "Тиса" вырвалась вперед на 15 процентных пунктов и набрала 51% против 36% "Фидес" среди избирателей, которые уже определились с выбором.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Венгрии пошел еще дальше российской СВР. Петер Сийярто обвинил Евросоюз в том, что он якобы хочет свергнуть правительства трех стран – Венгрии, Сербии и Словакии.

