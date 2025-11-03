"Многие люди хотят": Трамп ответил на вопрос о походе на третий президентский срок в США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность своего выдвижения на третий срок после завершения нынешнего президентства. Он заявил, что пока не принимал никакого решения.

При этом Трамп акцентировал, что имеет широкую поддержку среди избирателей. Об этом он сказал в разговоре с журналистами CBS News.

"Я скажу вам, что многие люди хотят, чтобы я баллотировался. Но разница между нами и демократами в том, что у нас действительно есть сильная скамейка запасных. Я не хочу называть имена, потому что это, знаете, неуместно. Но еще слишком рано. 3 года и 3 месяца", – сказал Трамп.

В то же время президент подчеркнул, что в Республиканской партии есть много перспективных лидеров, способных продолжить его политический курс. Говоря о возможных преемниках, он отметил, что ему "нравятся" действующий госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Мне нравится так много людей. У нас невероятный состав", – отметил президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, рейтинг президента США Дональда Трампа снизился. 56% опрошенных американцев не одобряют его работу против 40% довольных действиями главы государства. Еще 4% респондентов не определились с ответом.

