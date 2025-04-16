'Мирное соглашение будет компромиссом': социолог объяснил, почему после войны рейтинг Зеленского снизится

Рост рейтинга доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который фиксируется с февраля этого года, специалисты называют "сплочением вокруг флага". Такой феномен происходит из-за ряда факторов, среди которых первыми идут вызовы, связанные с внешней агрессией против Украины. Но сразу после достижения мирного соглашения – в любом его виде – рейтинг доверия президента сразу снизится.

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Так считает глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Специалист ссылается на исторический опыт, который показывает, что "очень успешные во время войны руководители в мирное время проигрывали".

"Во время войны происходит процесс, который политологи называют сплочением вокруг флага. Люди понимают, что нужно объединяться, и они объединяются вокруг власти, прежде всего, вокруг президента. Поэтому после начала широкомасштабной рейтинг президента подскочил до плюс 80%", – отметил глава КМИС.

Он уточнил, что такой рост рейтинга власти весной 2022 года был первой волной, и постепенное падение доверия с тех пор "было очень незначительным" даже после не очень удачного контрнаступления, хотя тогда стало ясно, что война надолго.

Когда началась политическая борьба, доверие к Зеленскому "начало падать большими темпами", например, увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного "стоило президенту 5-7% доверия буквально за неделю".

Однако в этом году – после смены власти в США и ряда противоречивых заявлений нового американского президента и его окружения – в Украине произошла вторая волна роста рейтинга власти.

"После скандала в Овальном кабинете люди были обижены отношением США к Украине. Поэтому возникла вторая, хотя и не столь большая, как первая, волна сплочения вокруг флага. И потому снова повысилось доверие к Зеленскому", – объяснил специалист.

Но украинское общество будет негативно реагировать на то, что будет считаться изменой, заметил Владимир Паниотто.

"Доверие к президенту в любом случае рухнет после мирного соглашения. Потому что это соглашение, так или иначе, будет компромиссом, который никого не удовлетворит. И в мирное время ситуация вернется к той, которая всегда происходит с нашими президентами", – сказал он.

По его убеждению, на выборах, которые будут уже после заключения мира, шансы Зеленского "очень сильно снижаются", и именно "мирное соглашение является тем, что существенно повлияет на это".

"Все зависит от того, какие еще будут кандидатуры. В отличие от доверия, которое можно мерить по одному человеку, электоральный рейтинг полностью зависит от списка кандидатов. У нас сейчас самое большое доверие к военным, а затем к волонтерам. Поэтому если будет кто-нибудь из популярных волонтеров или популярные люди из местных властей, то у них есть шансы", – считает глава КМИС.

Владимир Паниотто добавил, что "если бы выборы проходили прямо сейчас, то из всех тех, кого проверяли наши коллеги, только у Залужного есть шансы выиграть у Зеленского – причем и в первом, и во втором туре".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля этого года 63% украинцев полностью или скорее одобряли деятельность Владимира Зеленского как президента. В частности, 73% респондентов считали украинского лидера настоящим патриотом. Причем поддержка президента выросла по сравнению с предыдущими опросами – но это произошло еще до скандала в Овальном кабинете.

А когда в США провели опрос, кто несет ответственность за ссору в Овальном кабинете, половина опрошенных назвали виновником Трампа, чуть более 40% обвинлили Венса, а вину Зеленского в скандале рассмотрели лишь 4% участников опроса.

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