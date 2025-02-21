Сколько украинцев одобряют деятельность Зеленского и считают его патриотом: результаты опроса

63% украинцев полностью или скорее одобряют деятельность Владимира Зеленского как президента. В частности, 73% респондентов считают украинского лидера настоящим патриотом.

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Об этом сообщает Киевский международный институт социологии, ссылающийся на результаты исследования проекта Онух IBIF, финансируемого Британской академией. Следует отметить, что поддержка президента выросла по сравнению с предыдущими опросами.

Социологи отметили, что данные на графике отражают уровень одобрения, который близок к показателю доверия, однако эти два показателя не полностью идентичны – например, можно положительно оценивать чью-то деятельность, но не обязательно доверять этому лицу.

Кроме того, одобрение и доверие отличаются от избирательного рейтинга, который формируется во время голосования, когда избиратели выбирают кандидата из списка. При голосовании люди выбирают другие критерии оценки, отражающие их иное отношение.

"Сейчас многие манипулируют данными и выдают уровень одобрения/доверия как электоральные рейтинги, что делать некорректно. Поэтому просим быть осторожными", – говорится в сообщении КМИС.

Кроме того, в ходе опроса украинцев спросили о качествах, которыми обладает Владимир Зеленский, большинство респондентов отметили его положительные черты: 74% считают его патриотом Украины, 73% – умным и знающим лицом, 60% – честным и достойным доверия, а 65% – сильным лидером.

"Оценки, которым могли бы позавидовать многие западные лидеры", – подчеркнули социологи.

Напомним, по данным социологического опроса, 57% украинцев доверяют Владимиру Зеленскому, только 37% респондентов выражают ему недоверие. Социологи убеждены, что результаты свидетельствуют о высокой поддержке президента со стороны общества, что является хорошим показателем для демократической страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 февраля Зеленский отреагировал на заявление президента США о якобы 4% доверия украинцев к нему. Он отметил, что такие данные являются российской дезинформацией. Также Зеленский подчеркнул, что скоро будут проведены новые социологические опросы.

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