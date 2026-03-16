'Мира на горизонте нет': еврокомиссар назвал единственный путь к справедливому завершению войны в Украине

Война России против Украины пока не свидетельствует о приближении мира. Вследствие этого Европейский Союз должен понимать это, развивая свои оборонные возможности.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на мероприятии Forum Europa "Идеи для укрепления Союза" в Брюсселе. Его слова приводит "Укринформ".

"Развивая нашу независимость и европейскую мощь, нам нужно понимать: в войне России против Украины мира на горизонте нет", – сказал чиновник, подчеркивая "реальной возможности" того, что Евросоюз может столкнуться с агрессией Москвы.

Европа усиливает свою военную мощь

Чиновник упомянул о дефиците поставок средств противоракетной обороны Украине, стран Персидского залива и Европы, напоминая слова генсекретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европа должна"увеличить свои возможности ПВО на 400%". Также он назвал цифры, которые следует учесть с точки зрения безопасности.

"Россия тратит на свою армию сумму, эквивалентную 85% оборонных расходов ЕС; Россия готова использовать от 7 до 9 миллионов беспилотников в 2026 году; а война в Иране может ударить по нам не только ростом цен на энергоносители, но и атаками баллистическими ракетами дальностью до 3000 километров", — заявил Кубилюс.

Говоря о роли Украины в безопасности Европы, Кубилюс отметил, что Украина защищает Европу "в течение более четырех лет ужасной войны", добавив, что сила Украины является путем к справедливому миру, который наступит, если у Киева появятся успехи на поле боя.

ЕС должен увеличить поддержку Украины

Чиновник повторил свой предыдущий призыв увеличить поддержку Украины, подчеркнув, что победа России будет стоить Европе вдвое дороже.

"Нам нужна Украина для нашей обороны. Если Россия нападет на нас, государства-члены ЕС столкнутся с российской армией, проверенной в боях, гораздо более сильной, чем в 2022 году, способной использовать почти 10 миллионов беспилотников. Ни одно государство-член НАТО в Европе не имеет такого проверенного в боях опыта — только Вооруженные силы Украины", — подчеркнул еврокомиссар.

Кубилюс заявил, что интеграция оборонно-промышленных мощностей Киева в европейскую оборонную промышленность отвечает жизненно важным интересам Европы. Он подчеркнул, что это можно сделать быстрее, если будет создан Европейский оборонный союз.

"Это может быть хорошим шагом для Украины к полноценному членству в ЕС в ближайшем будущем", — считает еврокомиссар.

Напомним, ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Европейский Союз как геополитическое образование в первую очередь предлагает людям"нормативную альтернативу империализму и автократии". Однако на сегодня, чтобы и в дальнейшем иметь эту альтернативу, Европа должна "научиться говорить на языке политики силы" и уменьшить трансатлантическую зависимость, "которую мы слишком легко получили".

Как сообщал OBOZ.UA, аналогичное мнение недавно высказала премьер Дании Метте Фредериксен. Глава правительства Копенгагена призвала ускорить перевооружение Европы и усилить обороноспособность своего региона, потому что "традиционный мировой порядок закончился и уже не вернется", а "Россия не стремится к миру с Европой".

