'Мир в Украине стал ближе': в Кремле сделали циничное заявление после переговоров Зеленского с Трампом и заговорили об 'условиях'

В России соглашаются с оценкой президента США Дональда Трампа относительно приближения мира в Украине. Новый телефонный разговор между американским и российским президентами состоится в ближайшее время.

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков. В то же время потенциальный разговор между Путиным и Зеленским чиновник не прокомментировал.

Что известно

По словам Пескова в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину, Москва получит информацию о результатах переговоров во Флориде после нового разговора Путина и Трампа, но пока Кремль ее оценить не может.

Кроме того, представитель Кремля в очередной раз озвучил требование Москвы к Украине: вывести ВСУ за пределы Донецкой области для остановки боевых действий, а также добавил, что администрация Путина "считает нецелесообразным" публично комментировать отдельные пункты обсуждения по украинскому урегулированию.

Кроме того, по словам Пескова, в России думают о прекращении войны против Украины в контексте "достижения своих целей". Однако каких именно – чиновник не уточнил.

Что предшествовало

Напомним, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в Мар-а-Лаго в Палм-Бич. После приватной части переговоров лидеры вышли к прессе с совместным брифингом. Основной темой обсуждения стало мирное соглашение и возможные шаги для снижения интенсивности боевых действий.

Президент США во время ответов журналистам не уточнил возможные даты или формат потенциального визита в Украину. В то же время он подчеркнул, что решение будет зависеть от того, может ли такая поездка реально повлиять на гуманитарную ситуацию, но его первый визит в Киев сможет состояться ради поддержки мирного плана.

Как ранее писал OBOZ.UA, перед встречей Зеленского и Трампа во Флориде Financial Times утверждало, что президент Украины не ожидал от Москвы согласия на предложенный план. Об этом он якобы говорил европейским лидерам, подчеркивая необходимость давления Вашингтона на государство-агрессора.

